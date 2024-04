MLSTP pede esclarecimentos ao governo sobre a aquisição de 18 viaturas de luxo

Avaliadas em mais de meios milhão de dólares, a aquisição das 18 viaturas topo de gama está segundo o MLSTP inscrita no orçamento geral do Estado. Jorge Bom Jesus garante que a aquisição foi feita desde agosto do ano 2023 e no quadro da cimeira da CPLP realizada no país, mas as viaturas nunca chegaram a São Tomé.

«Há uma rubrica no orçamento geral do Estado para este feito. O dinheiro saiu, houve pagamentos. 6 meses depois não sabemos o paradeiro dessas viaturas. Gostávamos de saber porquê que não houve concurso público?», interrogou Jorge Bom Jesus.

Segundo o MLSTP, o contrato assinado entre o governo e uma empresa estrangeira, e sem concurso público, indica que a encomenda deveria chegar ao país no prazo de 30 dias. No entanto o documento de despacho das viaturas diz que o destino final é Libreville, a capital do Gabão.

«Porquê que o BL dessas viaturas tem como destino final Libreville- Gabão e não São Tomé e Príncipe. O governo tem o dever de dar explicações sem complicar a todo o país e ao MLSTP enquanto oposição», frisou o líder da oposição.

O maior partido da oposição contesta também o silêncio do Ministério Público e do Tribunal de Contas, face ao recurso interposto pela sua bancada parlamentar, que pediu aos dois órgãos de fiscalização das contas públicas e da legalidade um parecer sobre o caso da privatização da administração dos portos e da empresa de eletricidade.

«Até este momento não sabemos de nada como se houvesse uma cumplicidade, uma conivência geral. São sinais claros de recuo da democracia. Abre-se um caminho fértil para a corrupção desenfreada», denunciou Jorge Bom Jesus.

A oposição acusa o governo de falta de transparência. «Gerir a coisa pública não se faz como se tratasse de um negócio privado», pontuou.

O MLSTP considera que a democracia está a ser ameaçada, e deu o exemplo da Assembleia Nacional, onde a oposição foi excluída dos postos que segundo a lei deve ocupar. Quase dois anos após o arranque da nova legislatura, o MLSTP ainda não conseguiu ocupar o cargo de segundo vice-presidente da Assembleia Nacional, como determina as leis e o regimento da Assembleia Nacional.

