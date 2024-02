Os argumentos de Pinto da Costa que convenceram o MLSTP a adiar o congresso

Camarada Presidente do MLSTP

Camaradas Conselheiros

Camaradas

Aceitei com agrado o convite para esta reunião do Conselho nacional do MLSTP.

Durante toda a minha vida nunca soube estar ausente quando o país e o partido necessitaram da minha contribuição.

A situação do país e do partido impõem-me uma obrigação permanente: estar disponível, sempre disponível. O momento que o país e o partido atravessam torna essa disponibilidade total e urgente.

Na realidade assisti ao longo de uma vida de militância vários momentos difíceis, em que o destino do nosso país esteve comprometido, pondo em causa uma luta secular do nosso povo por uma vida em liberdade com dignidade.

Soubemos ultrapassar esses momentos sempre com uma participação activa do MLSTP e dos seus abnegados militantes.

Hoje tenho de confessar que nunca estive tão preocupado. Parece que desistimos da luta. Parece que renunciamos trilhar os caminhos que nos conduzam a uma vida com dignidade e com um bem-estar mínimo.

Parece que temos medo de ter esperança. É uma situação muito perigosa. Quando temos medo de ter esperança só nos resta cruzar os braços e voluntariamente ficar sujeitos a escravidão. Quando perdemos a esperança, a divisão instala-se entre nós. Cada um quer apenas saber de si. Cada um quer safar-se sozinho. Cada um está pronto a renunciar a tudo, sua história, sua dignidade, o bem-estar de todos, só para garantir para si e seus próximos, migalhas que são atiradas para o chão.

Camaradas,

Conheço muitos que aqui estão, ao longo dos anos. Mesmo os mais jovens lembram-se com certeza que apesar dos erros, e tem havido muitos erros, o MLSTP sempre esteve no lado certo da história dói nosso país.

Já perdemos batalhas, já registamos vitórias importantes. Sempre estivemos prontos e presentes em todas as lutas. Por mais que queiram, por mais que tentem, ninguém pode apagar o nome do MLSTP na história de São Tomé e Príncipe. Nós estamos sempre aqui porque somos daqui. As nossas raízes deram frutos em todos os lugares, mesmo aqueles sítios onde hoje pretendem acabar com a nossa existência.

Por isso estou aqui. Estou aqui a falar em nome de milhares de militantes, milhares dos nossos cidadãos que olham com muita preocupação o caminho que estamos a seguir.

Estou aqui com um alto sentido de responsabilidade patriótica.

A minha intenção é clara: contribuir para pensarmos num novo caminho para o MLSTP. Um caminho que seja um guarda-chuva onde cabemos nós todos, para garantir um futuro melhor, sem exclusão de ninguém.

Um caminho de unidade da nação. Um caminho que seja construído com todos. É um caminho exigente. É um caminho que nos obriga a ser humildes mas combativos. Não é um caminho fácil. Obriga cada um de nós a colocar os interesses pessoais e de grupo, de lado, para responder aos interesses de todos. Um caminho democrático e transparente, um caminho feito com todos e para todos.

Não estou aqui para frustrar as ambições de uns e outros. As ambições são legítimas. Mas ambições pessoais não devem, não podem prejudicar a ambição de todos.

E qual é a ambição de todos nós, qual é a ambição da grande maioria dos nossos militantes e do nosso povo? A maior ambição de todos nõs é ver um MLSTP forte, que recupera o seu papel de actor incontornável da história do nosso país.

Humildemente vos declaro com a autoridade que me dá décadas de militância : Um MLSTP forte é um MLSTP unido. Um MLSTP unido nos propósitos e na acção política. Um MLSTP forte só pode existir com militantes engajados desde as estruturas de base, passando pelas intermédias com uma liderança construída através do consenso.

O consenso não se consegue mobilizando grupos para chegar ao poder ou permanecer no poder.

Eu saúdo a atitude co camarada Jorge Bom Jesus que tomou a decisão de deixar a liderança e organizar um congresso. Ele facilitou-nos a tarefa.

Um congresso é um evento de mais alta importância na vida de um partido. É um momento em que os militantes decidem o futuro do partido. É o momento em que os militantes mais dedicados, mais bem preparados, reconhecidos pelas bases, se apresentam ao congresso para obter a legitimidade para conduzir os destinos do partido.

Reunião do Conselho Nacional de 17 de Fevereiro

Mas deixem-me dizer-vos uma coisa. Nem o melhor líder consegue resultados se o partido não estiver unido da base ao topo. Unidade no topo não garante nada sem unidade na base. Unidade só no topo não é unidade. Sem unidade no topo a desunião floresce na base.

Sendo assim o congresso não é um processo. O processo começa com o envolvimento das bases. Os militantes têm de estar a par dos principais acontecimentos do país. Os militantes devem conhecer os documentos principais que vão orientar a acção do partido. O principal papel dos militantes não é só aprovar documentos. O principal papel dos militantes é conhecer os documentos, as propostas e as estratégias do partido.

O papel dos militantes é conhecer as propostas dos candidatos, sua conformidade com os interesses e a estratégia do partido, para fazer uma avaliação rigorosa de cada um.

Hoje a exigência é ainda maior. O MLSTP sozinho, mesmo com todos os seus militantes unidos, não consegue vencer uma eleição e governar com estabilidade. O MLSTP precisa de abrir aos outros partidos, à sociedade civil e aos parceiros. Para tanto a credibilidade do partido é essencial. A capacidade de dialogar é imperativa. Abertura, capacidade de diálogo e credibilidade criam confiança, são as receitas para o sucesso do MLSTP.

Estou aqui e hoje(17 de Fevereiro) para lançar um apelo veemente: Vamos organizar um congresso que una o partido que mostre à sociedade que o MLSTP é uma alternativa. Um congresso que envolva todos, um congresso que seja um exemplo de democracia interna e de transparência de processos. Um congresso que seja exemplo da democracia que queremos para o país.

Um congresso que nos orgulhe a todos e que ganhe o respeito da sociedade. Um congresso que mobilize todos os todas. Um congresso que não seja comandado por ofertas e oportunismos de todo o tipo, mas sim pela capacidade de liderança que cada um demonstre no dia-a-dia da vida do partido.

Um congresso não pode ser uma corrida de 100 metros. Um congresso é uma maratona de ideias diversas, discutidas e assumidas pelos militantes. O MLSTP tem um grande património de mulheres e homens, de jovens e mais idosos que se devem submeter ao olhar crítico dos militantes em condições de igualdade e que aceitam democraticamente a decisão soberana dos militantes.

Um congresso é um lugar onde convergem as melhores ideias, as melhores propostas, os militantes que deram provas. Um congresso é o ponto de partida para grandes conquistas, para apresentação das grandes linhas que vão guar os nossos combates em 2026. Temos de escrever páginas de vitória nesse encontro.

Só ganha as eleições os partidos que conseguem fazer da democracia o poder do povo. Por tudo isso estou aqui hoje totalmente disponível.

Peço aos membros do Conselho Nacional que transformem o congresso numa oportunidade para devolver ao MLSTP a sua grandeza.

Peço aos membros do Conselho Nacional que adiem a data do congresso para o final do ano, e que dê poderes e meios a comissão preparatória para organizar todo o processo, sem pressões ou outro tipo de condicionamento inadmissíveis num partido democrático.

Muito obrigado pela vossa atenção

Manuel Pinto da Costa