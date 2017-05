Povo de Lobata exige prestação de contas ao Presidente da Autarquia

O povo do distrito de Lobata, através dos seus representantes eleitos nas urnas, para fiscalizar a gestão da Autarquia, acusa o Presidente da Câmara Distrital, de gestão danosa dos fundos colocados a disposição do poder local.

Os membros da Assembleia Distrital de Lobata, órgão fiscalizador do poder local, já pediram a intervenção da Inspecção Geral das Finanças e do Tribunal de Contas, para auditar as contas da câmara distrital de Lobata.

A carta que os representantes do povo de Lobata, enviaram ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Inspector-geral das Finanças, é assinada por 7 membros da Assembleia Distrital. Apenas o Presidente da Assembleia Distrital não assinou a missiva. O órgão fiscalizador do poder local de Lobata é composto por 8 membros.

«O executivo da Câmara Distrital de Lobata, na pessoa do seu Presidente, tem vindo a margem da lei 10/2005, lei-quadro das autarquias locais, fugindo as boas práticas e transparência na administração da coisa pública, conforme impõem as leis 3/2007 e a lei 8/2009», lê-se na missiva.

A lei-quadro das autarquias locais, obriga o órgão executivo da autarquia a prestar contas a Assembleia Distrital. Exercício que segundo os representantes do povo de Lobata, tem sido recusado pelo Presidente da Autarquia. Por isso decidiram recorrer ao Tribunal de Contas e a Inspecção Geral das Finanças, para em auditoria, trazer a luz do dia a verdadeira situação da gestão financeira dos recursos financeiros, pertencentes ao povo de Lobata. «Face aos desmandos reinantes na Câmara Distrital de Lobata e não tendo o Presidente da Assembleia Distrital a postura de convocar a Câmara Distrital para um debate minucioso sobre o funcionamento da autarquia, conforme obriga a lei…Nós os membros da Assembleia Distrital Eleitos nos respectivos círculos eleitorais abaixo assinados decidimos solicitar a vossa excelência que se digne mandar efectuar com carácter de urgência uma auditoria financeira a Câmara Distrital de Lobata no período de Janeiro de 2015ª Abril de 2017, dentro das competências conferidas a este tribunal pela lei 3/99», referem os representantes do povo de Lobata, na missiva endereçada ao Presidente do Tribunal de Contas.

Os membros da Assembleia Distrital de Lobata, exigiram também ao Presidente do Tribunal de Contas e ao Inspector-geral das Finanças, que «a quando do envio da equipa de auditoria, que ela tivesse uma sessão de trabalho com os membros da Assembleia Distrital de Lobata de modo a elencarmos os actos de gestão danosa da actual Presidência da Autarquia de Lobata», concluem os representantes do povo de Lobata.

A carta dos membros da Assembleia Distrital de Lobata, deu entrada no Tribunal de Contas e na Inspecção Geral das Finanças no dia 21 de Abril último.

O Téla Nón contactou os serviços das duas instituições, e foi garantido ao Jornal que as equipas de auditoria estavam a ultimar os preparativos para a viagem rumo a cidade de Guadalupe, capital do distrito de Lobata.

A Autarquia de Lobata, foi conquistada nas eleições de 2014, pelo partido ADI. Policárpio Freitas(na foto), é o Presidente da Autarquia que cobre a região centro – norte da ilha de São Tomé.

Abel Veiga