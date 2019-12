Carrinha Dyna nunca esteve ao serviço de Paulo Bacuda

O ex-Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo, chamou o Téla Nón, para esclarecer que a Carrinha Dyna que foi arrestada pelo Tribunal da Primeira Instância e entregue a Câmara de Cantagalo, nunca foi sua propriedade, e nunca estive ao seu serviço.

Paulo Bacuda disse ao Téla Nón, que a Carrinha foi doada à Liga de Cantagalo, uma organização não governamental, criada após o fim do seu mandato como Presidente da Câmara de Cantagalo.

Foi enquanto deputado da nação na actual legislatura, que uma delegação da Câmara de Santo Tirso de Portugal, veio a São Tomé, e assinou um protocolo de cooperação com a Liga de Cantagalo.

No mesmo acto que foi acompanhado pelas câmaras da Televisão São-tomense, a delegação da câmara de Santo Tirso de Portugal, fez a entrega da carrinha Dyna, à liga de Cantagalo. Na foto pode-se ler na porta da viatura que se trata de uma oferta para a LCSTP, a sigla da Liga de Cantagalo.

«Não houve nenhum outro procedimento que deixa-se entender que não era um bem destinado à liga. Até mesmo porque quando veio a delegação, ela reuniu-se com a liga na cidade de Santana. A delegação da Câmara de Santo Tirso veio assinar um protocolo com a Liga e também para a entrega deste bem», detalhou Paulo Bacuda.

Segundo o ex- autarca de Cantagalo, a viatura passou a ser gerida pelos jovens de Cantagalo. «A viatura veio para servir as necessidades da liga e da sociedade civil de Cantagalo», precisou.

No entanto Paulo Bacuda, diz ter sido surpreendido no mês de Novembro último, por um oficial de justiça. Foi notificado pelo Tribunal da Primeira Instância na base de uma providência cautelar, que exigia a entrega da carrinha ao fiel depositário ou nos tribunais.

«Procedi todos os expedientes para que a carrinha fosse entregue ao Tribunal. Imediatamente contactei os jovens que geriam a viatura para que entregassem a mesma aos Tribunais. Isto foi desde o dia 26 ou 27 de Novembro», explicou Paulo Bacuda.

Segundo o ex-Presidente da Câmara de Cantagalo, a carrinha Dyna ofertada pela Câmara de Snto Tirso à Liga de Cantagalo, tem 30 anos de idade. Entrou em circulação desde o ano 1989. «É um carro que sempre teve muitos problemas», sublinhou.

Apesar de ser velha a carrinha Dyna, serviu à comunidade de Cantagalo e sempre esteve disponível para atender as necessidades do povo do distrito de Canataglo.

«O senhor Presidente da Câmara de Cantagalo, o senhor Aleixo Pires, é um homem perturbado. Ele sabia que este transporte circulava no distrito com os jovens, e ele poderia recorrer. Em momento algum foi-lhe impedido ou limitado a possibilidade de utilizar o transporte. Se ele não o fez é porque não lhe interessou», pontuou Paulo Bacuda.

O Tribunal da Primeira Instância decidiu com base numa queixa apresentada pela câmara de Cantagalo de Aleixo Pires, retirar a carrinha Dyna de 1989 das mãos da Liga de Cantagalo presidido por Paulo Bacuda.

Na semana passada o Tribunal entregou a viatura oficialmente ao Presidente da Câmara de Cantagalo Aleixo Pires.

Abel Veiga