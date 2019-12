VERGONHA já não existe no rosto de alguns jovens políticos

O desaparecimento da Vergonha no rosto de alguns jovens políticos são-tomenses, representa uma grave ameaça para o futuro de São Tomé e Príncipe.

Esta foto de uma carrinha de marca Dyna, é um dos exemplos práticos, da falta de vergonha que reina em São Tomé e Príncipe. A acção ilegal, e sem vergonha, foi denunciada pelo Presidente da Autarquia de Cantagalo.

Aleixo Pires, disse a imprensa que por ordem judicial, conseguiu recuperar uma carrinha, que foi oferecida a câmara de Cantagalo pela sua congénere portuguesa de Santo Tirso.

A carrinha que há um ano circula em São Tomé, nunca esteve ao serviço da autarquia de Cantagalo. O anterior Presidente da autarquia, Paulo Bacuda, terá decidido tomar a carrinha para fazer seus negócios.

Foi numa visita a autarquia portuguesa de Santo Tirso, que Aleixo Pires, descobriu o desvio feito pelo seu antecessor. «Na visita a Santo Tirso, recebi um documento que fala sobre a doação de duas viaturas à câmara de Cantagalo….. Doação feita no dia 4 de Outubro de 2018. E as eleições autárquicas foram realizadas no dia 7 de Outubro. Apenas a ambulância foi entregue à Câmara….» detalhou o Presidente da Câmara de Cantagalo.

O órgão judicial que detém a acção penal, parece ter muitas dificuldades para lidar e agir nessas situações de falta de vergonha, envolvendo jovens políticos de partido influente.

Mas, o Presidente da Autarquia de Cantagalo, conseguiu ter uma reacção do Tribunal de Primeira Instância, no sentido de a carrinha ser devolvida ao poder local do quarto distrito mais populoso do país. «Ele apenas deve entregar aquilo que não é seu», afirmou Aleixo Pires, fazendo fé na sentença lavrada pelo Tribunal da Primeira instância.

A Câmara de Cantagalo, espera ser ressarcida em termos de danos morais e patrimoniais. É que a edilidade passou 8 meses sem um meio de transporte para fazer a recolha de lixo no distrito. Espaço de tempo em que a carrinha, esteve a transportar cargas em serviço de táxi, para alegadamente alimentar financeiramente Paulo Bacuda, o ex-Presidente da Autarquia.

«Ficamos quase 8 meses sem viatura para recolha de resíduos. Temos que agradecer as pessoas que nos deu apoio para recolha de resíduos no distrito. Mas sabíamos que tínhamos uma carrinha, mas que estava nas mãos de alguém…», concluiu Aleixo Pires.

Pelo que o Téla Nón apurou, Paulo Bacuda, ex-Presidente da Autarquia de Cantagalo, é actualmente deputado da Nação, pela bancada do seu partido ADI.

Ainda no primeiro trimestre deste ano, o Téla Nón deu a notícia sobre o conteúdo de um relatório de auditoria, realizado pelo Tribunal de Contas, que denunciou o desastre financeiro, que aconteceu em Santana, durante o mandato de 4 anos (2014-2018) de Paulo Bacuda, como Presidente do poder local de Cantagalo.

Até hoje, nem o órgão detentor da acção penal, nem os tribunais judiciais, nem o Tribunal de Contas, tomaram qualquer decisão sobre o desvio dos fundos públicos, alegadamente perpetrados pelo ex-autarca, actualmente jovem deputado da nação.

Abel Veiga

O leitor tem acesso a sentença do Tribunal da Primeira Instância, que obriga o privado, ex-Presidente da Câmara de Cantagalo, a entregar imediatamente o bem público(carrinha-Dyna), ao poder local baseado na cidade de Santana.

