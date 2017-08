ADI – denuncia “Intuito maldoso do MLSTP”

O maior partido político do país, a ADI, reagiu ao posicionamento do MLSTP, sobretudo a decisão de solicitar ao Supremo Tribunal de Justiça a investigação da denúncia feita contra Patrice Trovoada, como financiador e mandante do Golpe de Estado de Julho do ano 2003. «A manifestação do MLSTP de sua intenção de apresentar uma queixa-crime no Supremo Tribunal de Justiça contra o Senhor Primeiro Ministro e Chefe do Governo, na sequência das acusações falaciosas e de ocasião de um soldado do extinto Batalhão Búfalo, após o Primeiro-ministro ter apresentado na Procuradoria-geral da República uma queixa-crime contra aquele renegado e o próprio Ministério Público ter já aberto um inquérito com vista a esclarecer cabalmente as denúncias feitas, revela bem o intuito maldoso peculiar ao MLSTP e os seus eventuais interesses num assunto delicado, cujos contornos interessam a estabilidade política interna e a própria segurança do Estado», diz o comunicado do partido ADI.

No comunicado que deu entrada na redacção do Téla Nón, o partido ADI, exorta a justiça a esclarecer o caso. «O Secretariado Nacional do Partido ADI exorta os competentes órgãos de justiça no sentido de tudo fazer para esclarecer com a maior brevidade este assunto. No que respeita ao Senhor Primeiro Ministro e Chefe do Governo, uma vez o assunto remetido à justiça, que continue focado na sua missão de mudar o país, lutando sem complexos contra os vícios instalados e resolvendo os problemas básicos do país», sublinha a ADI.

O partido no poder, fez outra exortação. Pediu ao Primeiro-ministro, que use as prerrogativas constitucionais para garantir a segurança de cada cidadão nacional e do próprio Estado. «O Secretariado Nacional do Partido ADI exorta o Senhor Primeiro Ministro e Chefe do Governo a usar de todas as competências e instrumentos que a Constituição da República e as leis lhe conferem para a garantir a estabilidade social, a segurança individual de cada cidadão e a Segurança do nosso Estado», pontua a ADI.

O comunicado da ADI de duas páginas tece várias outras considerações. O Téla Nón coloca a disposição do público, a cópia que foi enviada a redacção do jornal. – Clique – COMUNICADO ADI 23.08.2017-1

Abel Veiga