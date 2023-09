Bruno Afonso foi posto em liberdade para ir a julgamento no dia 25

O Tribunal mandou soltar o arguido Bruno Afonso, vulgarmente conhecido por Lucas Lima. É o único sobrevivente dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022 no quartel do morro. Acontecimentos que provocaram 4 mortes no quartel do exército. Foi posto em liberdade por ter excedido o tempo legal de prisão preventiva.

Assim que pôs os pés fora da cadeia central, deu graças a Deus. Lucas Lima orou antes de abraçar a sua esposa e a mãe.

Bruno Afonso recebeu um mandado de soltura emitido pelo Tribunal da Primeira Instância.

Do grupo de 4 civis que entrou no quartel do morro na madrugada de 25 de Novembro de 2022, é o único que não perdeu a vida, e resistiu a 9 meses de prisão preventiva.

Migues João, o advogado de defesa admite a possibilidade de avançar com uma acção de indeminização contra o Estado. Pois segundo o advogado, a lei não permite que um cidadão seja mantido em regime de prisão fora do tempo legal.

A decisão dos familiares de Lucas Lima em realizar na semana passada uma manifestação pacífica contra o excesso do tempo de prisão preventiva acabou por esbarrar num comunicado do Governo que proibiu a manifestação em todo o território nacional durante 15 dias.

Acusado pelo Ministério Público da prática de 7 crimes de homicídio qualificado na forma tentada, Bruno Afonso, vulgo Lulas Lima e outros 7 soldados do exército, são também acusados de Alteração violenta do Estado de Direito na forma qualificada.

Bruno Afonso e os soldados do exército foram postos em liberdades sob medidas de coacção, e devem apresentar-se em julgamento no dia 25 de Setembro.

Abel Veiga