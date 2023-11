Tomou posse o Tribunal Militar para julgar os alegados responsáveis pela tortura e morte de civis no quartel

Composto por membros das forças de defesa e de segurança, o Tribunal militar é presidido pelo coronel Leopoldo Fernandes

Os membros do Tribunal Militar de São Tomé e Príncipe tomaram posse após a decisão do Tribunal Judicial de remeter para a instância militar o julgamento do processo-crime investigado pelo Ministério Público, sobre a tortura e morte de 4 civis no quartel do exército no dia 25 de novembro de 2022.

Mas, o juiz Presidente diz que a instituição entra em funções para tratar de muitos mais assuntos.

«A impressão que tenho é que no tribunal só foi formado hoje para julgar o caso 25 de novembro. Não, não. O Tribunal militar julga casos estritamente militares, o caso 25 de novembro é um de muitos casos que existem para serem julgados», esclareceu o coronel Leopoldo Fernandes.

O Tribunal militar que cujos membros tomaram poosse no ministério da defesa e administração interna, só tem a primeira e a segunda instâncias. Em caso de recurso, o processo será submetido ao Supremo Tribunal de Justiça, acrescentou o juiz presidente.

O Ministério Público Militar não participa do julgamento do caso 25 de Novembro.

«Infelizmente não. Mas isso não cabe a mim responder. Honestamente as instâncias próprias saberão responder. Não cabe a mim responder», afirmou.

O Téla Nón apurou que o procurador-geral da República, representa também o Ministério Público Militar. A procuradoria geral da república que constitui sargentos e oficiais superiores das forças armadas, como arguidos no processo-crime da alegada tortura e morte dos 4 civis no quartel do morro, deverá sustentar a acusação quando o Tribunal Militar se reunir em sessão de julgamento.

O Juiz Presidente do Tribunal Militar não tem formação na área de direito. O coronel Leopoldo Fernandes disse à imprensa que se formou como fuzileiro naval, paraquedista, e mais recentemente participou na formação de Estado Maior das Forças Armadas na escola militar do exército português.

O coronel Leopoldo Fernandes, que foi comandante do centro de instrução militar de São Tomé e Príncipe, exerceu também as funções de comandante da guarda presidencial. Foi chefe da infantaria do exército são-tomense.

Antes dos acontecimentos de 25 de novembro de 2022 encontrava-se em formação militar em Portugal. Regressou ao país recentemente e foi nomeado Juiz do Tribunal Militar, que deverá julgar os outros oficiais superiores suspeitos de participação nos acontecimentos sangrentos de 25 de novembro de 2022.

Tanto o coronel que preside o Tribunal militar como os agentes da polícia nacional, da polícia fiscal e aduaneira, da polícia de fronteiras, do corpo de bombeiros, da guarda prisional, os paramilitares da Unidade de Defesa e Protecção dos Dirigentes do Estado, e os militares da guarda costeira e do exército que integram o tribunal militar precisam de apoio jurídico para exercerem as suas funções.Do grupo dos membros do Tribunal Militar, o Téla Nón registou que apenas um major do exército é formado em direito, pela univerdidade Lusíada de São Tomé.

«É como tudo nesta vida. Até o cientista precisa de ajuda, ele investiga e pede apoios. Também precisaremos de apoio. Ninguém é autónomo em nada neste momento. Precisaremos de apoio sim senhor, e muito apoio», confirmou o Juiz Presidente do Tribunal Militar.

O Tribunal Militar de São Tomé e Príncipe está composto, mas precisa de preparação jurídica para começar a ditar a justiça.

Abel Veiga