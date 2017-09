Treino ruandês no parlamento provoca incidentes

Jorge Amado, líder da bancada parlamentar do MLSTP e Danilson Cotu líder da bancada parlamentar do PCD, ambos na oposição, chocaram na tarde de quinta – feira, com o exercício militar orientado por oficiais ruandeses, na Assembleia Nacional.

Por volta da 15 : 30 de quinta – feira, os dois deputados, foram impedidos de entrar no edifício da Assembleia Nacional, sem antes serem revistados. Tanto eles como as suas respectivas viaturas.

Danilson Cotu não aceitou a revista e teve que ficar na rua. Jorge Amado, que chegou mais tarde, também foi impedido de entrar no recinto parlamentar. «Fui barrado na porta de entrada. Os portões estavam acorrentados. Apareceu um militar a paisana, que me disse que eu não poderia entrar sem ser devidamente revistado, tanto eu como a minha viatura. Eu recusei, e disse-lhe que sou representante do povo e como representante do povo estou entrando para a minha casa, e que não posso ser revistado ao entrar para minha própria casa. Além disso não reconheço neles nenhuma legitimidade, uma vez que a Assembleia Nacional, tem um corpo de seguranças que está aqui para fiscalizar, proteger e defender a Assembleia Nacional. E não indivíduos fardados com um uniforme que não é usual na nossa força armada», explicou o líder da bancada parlamentar do MLSTP..

A discussão entre Jorge Amado, e os homens orientados pelos militares ruandeses, demorou mais de 15 minutos. «Depois de terem ido consultar o instrutor ruandês…iam ao ruandês voltavam para mim várias vezes…., talvez receberam alguma ordem via telefone, e pude passar do portão para o interior da Assembleia Nacional», precisou.

Segundo o deputado Jorge Amado, enquanto caminhava protestava. «Dizia que eles eram filhos do povo e que não deveriam estar ao serviço de uma tropa estrangeira».

No meio do percurso para entrar na casa parlamentar, foi novamente abordado «Apareceu duas carrinhas cheio de militares armados e eu só ouvia ..Cerco…cerco…. e eu respondi…vieram para me matar . Se é para isso podem disparar já, que eu não tenho medo», frisou.

O líder da bancada parlamentar do MLSTP, considera que a acção militar na casa parlamentar, representou uma ameaça a integridade física dos deputados. A comunidade internacional é chamada a agir. «Temos que alertar a comunidade internacional para que intervenha para por cobro a esta situação, para mais tarde não dizerem que não sabiam o que estava a acontecer em São Tome e Príncipe», pontuou o líder da bancada do maior partido da oposição.

Danilson Cotu, líder da bancada parlamentar do PCD, recordou que os militares ruandeses desembarcaram em São Tomé e Príncipe no dia 6 de Maio, com base numa anuência concedida pela maioria parlamentar da ADI, para que estivessem no país durante 60 dias.

No entanto o prazo de permanência expirou desde 6 de Julho passado. «Isso é uma ameaça gravíssima nossa democracia…estamos uma vez mais a chamar atenção ao senhor Presidente da República para que tome medidas em relação a isso, porque vamos ter que responsabiliza-lo pela nossa segurança e pela vida da democracia no nosso país», afirmou o líder da bancada parlamentar do PCD.

Danilson Cotu e Jorge Amado, lideram as duas bancadas parlamentares da oposição que têm contestado a presença de tropas ruandesas no território nacional. Na quinta – feira, os dois líderes parlamentares, estiveram frente a frente com os oficiais militares ruandeses, já entrincheirados no edifício do parlamento. «Vamos continuar a tudo fazer para que essas tropas saiam do país e que o nosso país vote a ter o clima de segurança e de tranquilidade que sempre foi o apanágio do povo de São Tomé e Príncipe», concluiu Danilson Cotu.

Abel Veiga