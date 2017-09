MLSTP felicitou Presidente Eleito de Angola

“Com a formação do novo Governo do MPLA e a investidura do Chefe de Estado da República de Angola, nos próximos dias, o MLSTP/PSD augura que a maturidade, serenidade e demonstração de profundo conhecimento da Nação, que mereceram o voto de confiança dos angolanos, sejam exercidos com todo êxito pelos novos titulares do poder do Estado angolano”, lê-se na nota que o MLSTP distribuiu a imprensa.

