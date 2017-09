Operacional “Peter Lopes” agradeceu a Patrice Trovoada

O operacional do ex-batalhão 32, que em Agosto último acusou o Primeiro Ministro Patrice Trovoada de ter sido o mandante e financiador do Golpe de Estado de 2003, escreveu nesta semana uma carta de agradecimento ao Chefe do Governo.

Peter Lopes que reside na África do Sul, o berço do extinto batalhão 32, ainda não regressou a São Tomé e Príncipe, para dar a sua contribuição junto ao Ministério Público para o esclarecimento do Golpe de 2003.

Usou as novas tecnologias de informação, mais concretamente o facebook, para escrever o agradecimento ao Primeiro Ministro. Foi também por via do facebook que o país e o mundo viu o seu vídeo de denúncia.

Carta de agradecimento ao Senhor Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

Caro Senhor

Primeiro Ministro de São Tomé e Príncipe.

Venho por este meio, e com humildade apresentar os meus AGRADECIMENTOS e acima de tudo dar os PARABÉNS por ter conseguido cumprir e materializar um dos seus maiores sonhos e a sua principal promessa.

“TRANSFORMAR O NOSSO PAÍS NUM CAOS”

Os acontecimentos dos ultimos tempos, demonstram que a sua famosa “TEORIA DO CAOS”, está implantada e enraizada em São Tomé e Príncipe.

O senhor conseguiu com o discurso de “VENDEDOR DE BANHA DE COBRA” e palêio de “CÓNCÓN HOMEM” dividir e fragmentar ainda mais a sociedade saotomense com todos os desequilíbrios que nós conhecemos.

Conseguiu de igual modo DIABOLIZAR TUDO E TODOS, que estiveram na governação do país nos últimos 41 anos, esquecendo-se de que hoje é cidadão saotomense de plenos direitos, por ser filho de um saotomense.

Nas suas intervenções mais recentes, tem passado a mensagem de que os saotomenses são preguiçosos e não gostam de trabalhar, o mesmo discurso usado pelo governador colonial para desencadear o MASSACRE DE 1953.

Dito isso resta-me perguntar-lhe;

Como é possível o Senhor Primeiro Ministro, sendo um “TRIPETENTE DA GOVERNAÇÃO” ( palavras do Deputado Balón di ôbô, Jorge Amado na Assembleia Nacional) , continuar a cometer os mesmos erros de forma consecutiva?

Já foi assim quando o Sr Fradique Menezes ofereceu-lhe o cargo de Primeiro Ministro, continuou quando o seu partido teve maioria relativa no parlamento em 2010 e agora com o ABSOLUTISMO TOTAL, continua com as mesmas práticas.

Por isso só posso dizer-lhe:

SUM SÁ PLÔCÔ MANDJÓCA

SUM SÁ CAÇÔ DI TÉMA

SUM SÁ LÔPA DI MALÍXA

Resta-me recolher aos meus aposentos com os 2024 metros, e continuar a observar com atenção o meu e nosso país, pela

UNIDADE – DISCIPLINA -TRABALHO