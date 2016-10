Chuvas diluvianas provocam estragos na ilha do Príncipe

A ilha do Príncipe que praticamente não tem a estação seca, designada no país por gravana, que vai de Maio à Agosto, está a ser fustigada neste mês de Outubro com chuvas torrenciais e diárias.

O rio Papagaio que atravessa a cidade de Santo António, saiu do leito, grande parte da cidade ficou inundada. A inundação deitou uma residência por terra, o hospital Quaresma Dias da Graça, que está localizado numa pequena elevação sobre a cidade de Santo António ficou encharcado, a chuva ameaçou os pacientes e o stock de medicamentos.

O dilúvio arrasou com as terras agrícolas já cultivadas, e dezenas de habitações foram tomadas pela água, que danificou grande parte dos electrodomésticos dos habitantes.

Príncipe confronta-se com chuvas torrenciais e as autoridades locais lançam apelo de solidariedade ao país e ao mundo. «Queria, de igual modo, apelar à solidariedade das pessoas e instituições, que nos queiram ajudar, nesta hora difícil, a erguer o Príncipe combalido e com dor», declarou o Presidente do Governo da Região Autónoma do Príncipe, To Zé Cassandra.

Ausente do país em missão oficial no estrangeiro, Tó Zé Cassandra, está a acompanhar a situação de calamidade natural na sua ilha. Considerou a chuva abundante que irriga o Príncipe durante quase todo o ano como um aliado importante para a actividade económica, com destaque para a agricultura. No entanto, há momentos que o aliado se transforma «num adversário impiedoso», afirmou.

Tó Zé Cassandra, recordou que no passado, antes da independência nacional, num dia 5 de Outubro foi também de má memória para os habitantes da ilha. Após dias consecutivos de chuvas imparáveis, no dia 5 de Outubro, ainda na era colonial, a população do Príncipe, não teve outra alternativa a não ser ajoelhar-se e rezar. Na altura a ilha estava quase toda ela submersa, por causa da chuva incessante. «Hoje, passados mais de 40 anos, o Príncipe vive um momento igualmente terrível, em que devemos nos unir, refletir, rezar e, sobretudo, trabalhar para enfrentarmos com dignidade de um Príncipe a árdua tarefa de reconstrução daquilo que a chuva, que tão bem nos tem feito, nos tirou, contudo, nestes últimos dias», precisou Tó Zé Cassandra.

O leitor tem acesso a mensagem que o Presidente do Governo Regional do Príncipe, endereçou ao povo da ilha em particular, mas também a todos os cidadãos de boa vontade do mundo. CLIQUE - mensagem-do-pr-do-governo-regional

Abel Veiga