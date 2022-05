Decretada Situação de Calamidade Pública na Região Autónoma do Príncipe

O governo central liderado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, atendeu a solicitação feita pelo Governo da Região Autónoma do Príncipe para o decreto da situação de Calamidade na ilha, após chuvas torrenciais e enxurradas de segunda – feira.

«Sob proposta do Governo Regional, foi declarada a Situação de Calamidade Pública na Região Autónoma do Príncipe até o dia 5 de junho de 2022», refere o comunicado do conselho de ministros.

O Conselho de ministro decidiu também pelo envio de apoio financeiro de urgência a ilha do Príncipe. Apoio financeiro na ordem de 40 mil euros.

«Foi autorizada a transferência imediata de 1.000.000,00 STN para o Governo Regional, como apoio de urgência para ajudar a mitigar as situações mais prementes», precisa o Conselho de Ministros.

Segundo o Governo da República, foi criado um comité de crise presidido pelo Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

O governo explica ainda que os Ministros das Infraestruturas e Recursos Naturais, do Planeamento, Finanças e Economia Azul, do Trabalho, Solidariedade, Família e Formação Profissional e o Presidente do Governo Regional integram o comité de crise.

A ponte sobre o Rio Papagaio

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, deverá viajar para a ilha do Príncipe já nas próximas horas para junto ao governo regional acompanhar a situação no terreno e definir as próximas acções a serem realizadas de apoio à população mais afectada pela tempestade.

Abel Veiga