Rádio Jubilar não aguentou a pressão do Governo

Waldiner Boa Morte, jornalista que durante 5 anos, produziu e moderou o programa de Debates “Resenha da Semana” da Rádio Jubilar, não aguentou as pressões do governo de Patrice Trovoada, contra a liberdade de imprensa e de expressão, que caracterizou o programa e a própria Rádio Jubilar nos últimos 5 anos.

O Jornalista teve que abandonar o programa, após o Primeiro-ministro ter chamado de urgência o Bispo da Diocese de São Tomé ao seu gabinete.

Um programa que dissecava os assuntos de actualidade nacional, e permitia o esclarecimento da opinião pública sobre os mais variados assuntos de interesse nacional. Comentadores livres e independentes, participavam no programa. Técnicos e quadros nacionais de competência reconhecida e livres e independentes, também colaboravam no programa, que punha luz sobre a realidade dos factos que ocorrem no país.

O programa e a Rádio Privada, pertença da Igreja Católica passaram a ser referência informativa, para o público são-tomense sobretudo o chamado povo pequeno, que começou a encontrar luz da verdade, para perceber o rumo do país onde vive.

Como Jesus Cristo morreu na cruz pela verdade, assim começou o calvário da Rádio Jubilar, a teimosia em por a VERDADE na mente dos são-tomenses. Em Julho último quando o Governo fez aprovar no parlamento a criação de um Novo Tribunal Constitucional, cujos articulados violam gravemente a Constituição Política de São Tomé e Príncipe, a Rádio Jubilar pôs luz na mente dos são-tomenses sobre o assunto.

Juristas independentes, participaram no programa de debates, e puseram a nu, a ilegalidade constitucional que o partido ADI e o Governo tinham acabado de realizar no parlamento.

O público são-tomense ficou esclarecido. Na altura o Téla Nón tinha avisado, que o programa da Rádio Jubilar tinha provocado muita fúria nas hostis do regime. Nos círculos do regime era advertido que a Rádio Jubilar, nasceu para rezar “Pai Nosso e Avé Maria” e não para meter em questões desse tipo.

Por causa do programa que desmontou a ilegalidade na proposta de lei para criação de um novo Tribunal Constitucional, o apresentador Waldiner Boa Morte, teve que subir as escadas do Palácio do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, para explicar o que está a acontecer naquela rádio que tão livremente deixa a verdade ser dita.

Segundo Waldiner Boa Morte, na conversa com Patrice Trovoada, o Chefe do Governo fez-lhe saber que não se revia no painel dos comentadores do programa.

A rádio Jubilar, marcou para a passada sexta feira 18 de Agosto, uma entrevista com Peter Lopes. O ex-operacional dos Bùfalos, que num vídeo denunciou a origem do Golpe de Estado de Julho do ano 2003.

O Governo soube. O bispo da diocese de São Tomé, foi chamado de urgência ao Gabinete de Patrice Trovoada. O programa especial de sexta – feira foi cancelado. Waldiner Boa Morte conta que conversou com o Bispo Manuel António. Depois da conversa, pôs fim a apresentação do programa Resenha da Semana. «O programa não agradava o Governo, e o Governo há muito tempo tem pressionado a Igreja Católica para reduzir a carga do programa que segundo o Governo o criticava», declarou Waldiner Boa Morte.

É o fim ….resta aos leitores escutarem na íntegra a entrevista do apresentador do Programa de Debates da Rádio Jubilar, para perceberem que a liberdade de imprensa e de expressão, grande conquista do país em 27 anos de democracia pluralista, está mesmo, no fim.

Abel Veiga