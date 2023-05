RSTP primeira rádio on-line inaugurou estúdios em Água Bobô

S.T.P, uma sigla que pode significar “São Tomé e Príncipe”, e também “Somos Todos Primos”. Se juntar o R, dá o nome da Rádio que nasceu no ano 2011.

O estúdio da primeira Rádio Visual do país foi inaugurado no bairro de Água Bobô, na fronteira entre a cidade de São Tomé e a vila de Bombom.

RSTP – Rádio Somos Todos Primos nasceu por iniciativa de um grupo de jovens liderados por Guedes Medeiros. A União Europeia, e a Cooperação Portuguesa juntaram-se para realizar o sonho dos jovens, de construir e equipar o estúdio de emissão da rádio que através das redes sociais, une são-tomenses no país e no mundo.

Guedes Medeiros(na foto), o criador da rádio on-line recordou que foi inspirado pela irmã, Miriam Medeiros. «A RSTP tem sido ao longo destes 12 anos de trajectória, um projecto de empreendedorismo social feito por jovens que acreditam que juntos podemos servir São Tomé e Príncipe, promovendo a cidadania participativa e a democracia», declarou o líder do projecto.

A Iniciativa de fixar as bases da Rádio no território em que Somos Todos Primos foi acolhida pelo projecto PROCULTURA, financiado pela União Europeia, a cooperação portuguesa, e a Fundação Calouste Gulbenkian. No ano 2020, foi aprovada a proposta de Guedes Medeiros para criação do estúdio, e de formação de uma equipa de jovens profissionais da comunicação.

O financiamento foi disponibilizado, os equipamentos de rádio adquiridos, e os colaboradores formados em técnicas de jornalismo.

Segundo Guedes Medeiros, o Governo Regional do Príncipe ajudou no transporte dos equipamentos de Portugal para São Tomé. Mais recentemente a cooperação portuguesa através do fundo para pequenos projectos deu apoio para aquisição de equipamento adicional.

O estúdio da RSTP ficou completo e pronto para emitir a partir de São Tomé, depois de receber mais uma ajuda da União Europeia. Trata-se dos equipamentos informáticos e de escritório que foram utilizados pela Missão de Observação Eleitoral da União Europeia nas eleições legislativas do ano 2022.

«Conseguiu estabelecer-se como um actor importante na disseminação da informação aos cidadãos, fornecendo serviços de qualidade e ampliando o panorama dos meios de comunicação social de São Tomé e Príncipe» destacou o representante da União Europeia,David Morucci.

A cooperação portuguesa, não tem dúvidas de que contribuiu para a promoção da liberdade de imprensa e do empreendedorismo jovem em São Tomé e Príncipe. «É deste espírito de empreendedorismo que São Tomé e Príncipe precisa. A cooperação portuguesa acredita que os jovens são actores cruciais do desenvolvimento dos países», referiu Paula Pereira, adida de cooperação da embaixada de Portugal em São Tomé e Príncipe.

O Téla Nón testemunhou que o estúdio é moderno e a qualidade do som é boa. No país em que “Somos Todos Primos” foi também inaugurada uma nova era, a de concorrência na comunicação na comunicação social.

«Queremos acreditar que estamos a promover a concorrência a nível da comunicação social e com a concorrência vem a competição», anunciou o ministro da presidência, Garret Guadalupe.

A ministra da juventude Eurídice Medeiros ajudou o ministro da presidência a cortar a fita da inauguração. Mas, foi Garret Guadalupe que tutela a comunicação social, a interpretar o significado do momento.

«Enquanto governo temos de abraçar estas iniciativas porque queremos acreditar que com a concorrência mais facilmente se pode chegar a liberdade de imprensa», concluiu o ministro da presidência.

Pela concorrência, pela promoção da cidadania participativa e a democracia em São Tomé e Príncipe, a RSTP desafiou o governo a abrir as ondas hertzianas para que o som de “Somos Todos Primos” chegue mais rapidamente a todas as casas do país.

«A nossa ambição é transmitir a RSTP para todo o território nacional em FM-Frequência Modulada». Pontuou Guedes Medeiros.

RSTP diz que é a Voz do Povo.

Abel Veiga