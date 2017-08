Governo pediu arroz à China e já chegou ao país

A República Popular da China já colocou no porto de São Tomé a ajuda alimentar que foi solicitada pelo XVI Governo Constitucional Liderado pelo Dr, Patrice Trovoada.

No quadro do reatamento das relações entre os dois países em Dezembro de 2016, o Governo pediu a China ajuda em arroz. 1000 toneladas de arroz, em sacos de 50 quilos, já foram desembarcados e armazenados nas instalações do gabinete de gestão das ajudas.

Arroz e a preço de 13 mil dobras o quilo, foi uma das mais importantes promessas eleitorais de Patrice Trovoada e da ADI nas eleições legislativas de 2014. Muito consumido no país, a rotura de stock do arroz é cíclica. Tem sido muito difícil ao Governo, cumprir com a promessa eleitoral. Arroz de 13 contos.



Japão é outra potência asiática que há vários anos tem ofertado ao país dezenas de toneladas de arroz. China regressou e reforça o donativo em arroz.

Arroz é determinante em São Tomé e Príncipe, o governo chinês através do embaixador acreditado junto ao Estado são-tomense, diz mesmo, que o donativo em arroz resulta da cooperação bilateral e «é uma nova prova de amizade histórica e tradicional existente entre a República da China e São Tomé e Príncipe».

O Ministro das Finanças e da Economia Azul, foi o receptor de 1000 toneladas de arroz, que ao que tudo indica, e como tem sido feito com o arroz do Japão, vão ser comercializados pelas Câmaras Distritais, de forma a que chegue a cada agregado do povo pequeno, a preço de 13 mil dobras o quilo.

Abel Veiga