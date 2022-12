Combate a fome – Governo anuncia chegada de ajuda alimentar do Japão

Diminuição do custo de vida das populações é um dos principais pilares do programa de governo para os próximos 4 anos. Combate a fome foi uma das principais promessas eleitorais do Primeiro Ministro Patrice Trovoada.

Numa altura em que o preço dos produtos alimentares não para de aumentar tanto no país, como no mercado internacional, o executivo veio informar ao país que « os operadores económicos garantem o abastecimento nesta quadra natalícia».

Abastecimento garantido para a festa do natal, e com o arroz ofertado pelo Japão prestes a ser desembarcado no porto de São Tomé.

«Com a previsão de chegada da ajuda alimentar Japonesa para a segunda feira, o Venerando Conselho de Ministros no cumprimento do seu Programa de Governo, onde estabeleceu a diminuição do custo de vida das populações como o seu plano de emergência, analisou com muita acuidade o preço a que o arroz deverá ser vendido de forma a que seja mais acessível possível para as populações, sobretudo, as mais vulneráveis», diz o governo.

Quando conquistou a primeira maioria absoluta nas eleições legislativas no ano 2014, o Primeiro Ministro Patrice Trovoada e o seu governo da ADI fixaram o preço do arroz ofertado pelo Japão em 13 mil dobras(equivalentes as actuais 13 dobras – 53 cêntimos do euro).

Desta vez, e de acordo a subida dos preços no mercado internacional, não haverá arroz de 13 contos.

O governo anunciou que «dentro de dias irá anunciar o preço a que o arroz deverá ser vendido ao consumidor final».

Note-se que o arroz é o cereal mais consumido em São Tomé e Príncipe. O produto contribui para a segurança alimentar das populações são-tomenses, e a sua escassez no mercado, já provocou queda de governos. A promessa de garantia do arroz no mercado e a preço baixo já deu vitória eleitoral.

Abel Veiga