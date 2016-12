O Desporto Escolar

Está na moda, agora, em S.Tomé e Príncipe, neste contexto político específico que é exemplar na disseminação de vulgaridades e até de alguma ignorância, os diversos ministros do atual governo convocarem a imprensa para apresentação de diversos projetos, convencidos que estão da complacência e domesticação da comunicação social estatal, para fazerem passar, de forma acrítica, a mensagem de um certo reformismo político, social e institucional, que, no entanto, fica somente pelas intenções, quando, não encerra, nalguns casos, fraude, banalidades, trapalhadas, logro, engodo ou trapaça.

E o pior é que, numa sociedade como a nossa, com níveis altíssimos de iliteracia, uma parte considerável de cidadãos, direta ou indiretamente envolvidos nos pseudo-projetos anunciados e a população em geral, interiorize, de imediato, sem qualquer criticismo, a ideia de bondade e boa-fé do governo, relativamente aos anúncios em causa sendo que, nalguns casos, até são mobilizados, do orçamento do Estado ou em forma de apoios por parte de várias instituições, fundos consideráveis, para a encenação desta autêntica fraude ou trapaça que servirá somente para alimentar interesses pessoais de natureza político-partidária.

O PEDE (Projeto Educativo Desporto Escolar) é uma destas fraudes anunciadas recentemente, com pompa e circunstância, pelo senhor ministro da Educação, Cultura, Ciência e Comunicação perante uma plateia que, provavelmente, o ouviu, com toda a atenção, sem qualquer criticismo. Pela noite, a notícia em causa passa, como propaganda, na TVS, e é repetida, até a exaustão, na rádio nacional, como sinónimo de uma reforma que irá contribuir para mudar a vida das nossas crianças e adolescentes. Posteriormente é divulgada, comentada e partilhada nas redes sociais, neste caso, também, sem qualquer reflexão, debate ou criticismo.

Foi assim que “STP in London 2015” foi concebido e anunciado. Foi assim, também, que o projeto de construção de uma cidade, nova em folha, com casas para funcionários públicos, foi concebido e anunciado. O projeto de construção de um novo porto de águas profundas também foi assim concebido e anunciado. Do propalado projeto de reforma da administração pública já nem sequer vale a pena falar. Todos morreram, infelizmente, sem nascer, num amontoado de papéis e sonhos de gentes com pouco sentido de Estado e de responsabilidade.

Tenho pena que, no contexto educativo, as coisas também funcionem desta forma irresponsável, comprometendo-se o futuro de várias gerações de crianças e adolescentes da nossa terra.

Três factos concorrem para a minha preocupação relativamente ao referido projeto.

Em primeiro lugar, não se deve conceber um projeto deste alcance e abrangência sem, a montante, incluir na sua conceção, fruto de debate e reflexão, os principais agentes, pessoais e institucionais, diretamente relacionados com a implementação do mesmo, que são os professores dos diversos níveis de ensino e, sobretudo, as escolas. Não me estranha, por isso, que, o senhor ministro da educação, na apresentação do projeto em causa, tenha defendido que “…para o sucesso do mesmo, será preciso o envolvimento de todos…”. Como é possível, no entanto, mobilizar as escolas, os professores e a comunidade educativa em geral para um projeto desta envergadura tratando-as, simplesmente, como simples recetores, eventualmente dispensáveis, de uma reforma tão profunda no nosso sistema educativo?

Em segundo lugar, entende-se mal, que, cabendo à comunidade escolar a responsabilidade de criar condições para implementação do referido projeto, esta ideia não é suportada por enquadramento legal, orgânico e institucional, que permita as escolas, independentemente da sua localização geográfica, criar todas as condições para proporcionar aos alunos, em toda a extensão do nosso país, um conjunto de atividades desportivas benéficas que permita a formação desportiva dos mesmos e contribuam para a melhoria da sua qualidade de vida. Daí eu entender as razoes que levaram o senhor ministro da educação e o responsável pela implementação do referido projeto a afirmar, no ato de apresentação do mesmo, que a Região Autónoma do Príncipe estaria fora do projeto em causa, pelo menos nesta primeira fase da sua implementação. Não é de estranhar esta constatação do senhor ministro da educação e dos seus colaboradores e, creio que, nenhuma Escola do nosso país, está preparada para levar por diante o tal projeto de Desporto Escolar, tendo em conta os constrangimentos existentes.

Um verdadeiro projeto de Desporto Escolar não é sinónimo de implementação de corridas ou provas de corta-mato que os alunos tenham que fazer, sob patrocínio de uma empresa qualquer, para ganharem prémios. Se for esta a receita para o desenvolvimento do Desporto Escolar na nossa terra, sugerida pelo senhor ministro da educação, então, o país está muito pior daquilo que eu supunha. É esta a nossa grande fraqueza institucional: não conseguimos erguer projeto nenhum, por mais banal que seja, com algum sentido de responsabilidade e dignidade. É só banalidades, futilidades, trapaça, logro e trapalhadas.

Para se falar em Desporto Escolar tem que existir, necessariamente, um quadro legal, orgânico e institucional que suporte a sua materialização, em condições de igualdade, em todas as escolas do nosso país, de acordo com a identidade de cada uma delas. O acesso à educação formal e criação de condições para que todas as crianças e jovens do nosso país tenham condições ao desenvolvimento do bem-estar físico decorrente de uma política de promoção da saúde, através de prática desportiva orientada por profissionais qualificados é um direito que assiste a todas as crianças e jovens Santomenses independentemente da sua localização geográfica. Agora, eu questiono:

1- Se a maioria das nossas escolas não têm, neste momento, um nível de organização e meios que lhes permita, sequer, assegurar uma oferta curricular que inclua, em termos de carga horária e oferta educativa, a disciplina de Educação Física, como é que se pode pensar, neste momento, na possibilidade de desenvolver um projeto de Desporto Escolar no país?

2- Se a maioria das escolas não apresenta, neste momento, instalações e equipamentos, que permitam o desenvolvimento de atividades desportivas, no âmbito do desenvolvimento das atividades curriculares da disciplina de Educação Física, como é que estarão preparadas para terem uma oferta complementar do currículo que permita o desenvolvimento do Projeto de Desporto Escolar?

3- Se a maioria das escolas não apresenta, neste momento, professores da disciplina de Educação Física, com formação adequada, para dar resposta a todas exigências do desenvolvimento curricular da disciplina de Educação Física, como é que se pode pensar na possibilidade estender tal obrigação ao contexto de atividades de complemento curricular relacionada com o desenvolvimento das atividades no âmbito do Desporto Escolar?

Em terceiro lugar esta intenção do senhor ministro da educação, nesta altura, de criação de condições para o desenvolvimento do Desporto Escolar no país, encerra alguma contradição tendo em conta as orientações e decisões políticas do seu ministério em desvalorizar a organização das escolas, em termos de competências, recursos e de gestão, em detrimento de colocação de amigos e militantes do seu partido, como delegados de educação, em vários distritos do país.

Se o senhor ministro da educação quer mesmo desenvolver um projeto de Desporto Escolar no país deveria, antes de mais nada, criar condições para que as nossas escolas estivessem organizadas, em termos de recursos humanos, compatibilidade horária, instalações desportivos, equipamentos e até, de um projeto educativo concebido com participação de todos os agentes educativos, para dar resposta a este empreendimento tão ambicioso. Esta ambição não pode apenas ser decretada de cima para baixo, desprezando-se as considerações de natureza organizacional e logística que deveriam existir nas nossas escolas para a sua materialização.

O desporto Escolar é um processo, por excelência, educativo e pedagógico, fazendo parte, por conseguinte, da organização das escolas e do próprio sistema educativo. O dinheiro que se está a gastar com comissários políticos instalados nos vários distritos do país, designados como delegados de educação, num contexto insular pequeno, como o de S.Tomé, sem quaisquer constrangimentos que ponha em causa a continuidade territorial, deveria ser utilizado para melhorar a organização das nossas escolas em termos de recursos humanos, equipamentos, instalações e até ao nível de organização. Só assim as nossas escolas estariam em condições de assumir o Desporto Escolar como um elemento determinante dos seus projetos educativos.

Preocupa-me muito o caminho que estamos a trilhar, num manto de silêncio coletivo comprometedor, perante tantas aberrações que colocam em causa o futuro das nossas crianças e jovens.

Adelino Cardoso Cassandra