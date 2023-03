Mais uma vez, não constitui qualquer surpresa para mim, a onda de choque que o conteúdo da conferência de imprensa do ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, segundo me dizem, provocou no país, sobretudo nas redes sociais.

Afirmei, no último artigo que escrevi, que alguns dos nossos políticos comportavam-se como cães que se engordam para lutar, uns contra os outros, até a morte de um deles, não tendo, contudo, esta conduta, a mínima importância para nós, como membros desta comunidade de pertença, para além das claques, de cada um dos lados, que alimenta esta selvajaria.

Os últimos episódios que aconteceram no país, que culminou com esta inédita entrevista de um ex-primeiro-ministro do anterior governo, parece confirmar, de forma fiel, esta constatação.

Tive a preocupação de ir ouvir a referida entrevista, porque o relato feito por outrem sobre o conteúdo da mesma intrigou-me e pareceu-me inverosímil, embora entendesse que estamos, de facto, a caminhar, de forma divertida, para a autodestruição, como tenho sucessivamente escrito nos meus artigos.

Em primeiro lugar, o senhor ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, passou mais de uma hora, num exercício de eloquência discursiva, tentando-nos fazer crer que ele é muito melhor que o atual primeiro-ministro, Patrice Trovoada, tendo, contudo, sido traído, várias vezes, pela fúria reativa, esquecendo-se, todavia, que naquela conferência de imprensa, excluindo a sua claque que pulula, sobretudo, nas redes sociais, e alguns militantes do seu próprio partido, ninguém estava a procura de “crença” mas da “verdade”.

Ninguém compreende, por isso, que o ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, em vez de nos elucidar, de forma transparente e totalmente clara, sobre o real conteúdo do documento que recebeu em mãos, no dia 13 de setembro, que continha referências a eventual emergência de atos subversivos em preparação, optou, pelo contrário, em lançar epítetos ao atual primeiro-ministro, Patrice Trovoada, tratando-o como “bandido, criminoso, burlão, putanheiro, mentiroso, falso, cínico, desgraçado e maior corrupto do país”.

Esta é uma linguagem típica de taberna, comparável ao comportamento de um bêbado que deixou perder as chaves de casa e resolve ir procurá-las num sítio distante do lugar onde, aparentemente, as mesmas deveriam estar. Quando lhe perguntam a razão pela qual ele fora procurar as chaves naquele lugar ele respondera que a mesma deveria estar ai porque naquele local pelo menos tinha alguma luz e tal facto ajudar-lhe-ia a encontrar as referidas chaves.

Jorge Bom Jesus e toda a oposição construíram uma narrativa em torno daquilo que aconteceu no dia 25 de Novembro, com foco específico no caso da tortura que ocorreu no quartel das forças armadas, tratando Patrice Trovoada e o atual governo como inimigos do povo ou o nosso inferno na terra em contraposição ao comportamento deste que, desde o primeiro momento, tentou culpabilizar a oposição pelos referidos acontecimentos, valorizando a tentativa de alteração da ordem constitucional, que terá, eventualmente, na perspetiva do mesmo, precipitado os referidos acontecimentos de tortura.

Estamos, deste modo, perante duas narrativas, só aparentemente irreconciliáveis, por motivos mesquinhos, egoístas e imediatistas, onde predomina a tentação para expressão da política como “processo” em detrimento da política como “projeto”, num contexto em que a ação de todos intervenientes deveria ser, muito pelo contrário, o bem da comunidade e preservação das instituições do Estado.

Em segundo lugar, quando todos esperávamos que o ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, nos explicasse a razão pela qual, o seu partido, logo no dia 25 de Novembro, numa primeira reação aos acontecimentos que ocorreram no país, fez sair um comunicado em que condenava “veementemente e demarcava-se da acção covarde de alteração da ordem constitucional”, aproveitando a oportunidade para “manifestar solidariedade aos militares que em defesa da pátria foram feridos naquela bárbara ação” tenha, contudo, passados alguns dias, mudado radicalmente de opinião, e passou a considerar a ação em causa como um “pseudo-golpe”.

O que é que mudou, na perceção do MLSTP e do seu, ainda, atual líder, para mudarem radicalmente de opinião, tratando a referida ação, num comunicado inicial, como um “lamentável e condenável golpe de Estado” que exigia uma resposta forte da comunidade internacional para, posteriormente, o designarem como um “pseudo-golpe”? O MLSTP tem de nos explicar isto de forma clara e transparente!

Em terceiro lugar, tenho dificuldade em compreender que alguém que deixou de ser primeiro-ministro, há menos de seis meses, tenha dito na referida conferência de imprensa que não acredita no conteúdo do despacho produzido pelo ministério público, em colaboração com especialistas portugueses, tendo mantido a sua versão de “pseudo-golpe” de Estado.

Por que razão o senhor ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, deixou, repentinamente, de acreditar nas instituições da república, que ele representara como primeiro-ministro, designadamente no Ministério Público?

Como é que alguém que representou o nosso Estado como primeiro-ministro, há menos de seis meses, deixa de acreditar numa estrutura deste mesmo Estado cujas funções, entre outras, é a de defender a legalidade democrática e exercer a acção penal orientada pelo princípio da legalidade?

O senhor ex-primeiro-ministro deixou de acreditar no ministério público nos últimos três meses ou sempre o fez enquanto exercia o cargo de primeiro-ministro?

Se o ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, pensa desta forma, relativamente ao ministério público, o que é que os cidadãos comuns pensarão da referida instituição, tendo em conta este posicionamento?

Em quarto lugar, ao contrário daquilo que muitas pessoas pensam, tal comportamento do ex-primeiro-ministro, Jorge Bom Jesus, na referida conferência de imprensa, não reflete somente a reação irrefletida, instantânea e irracional do mesmo, fruto da entrevista de véspera do Patrice Trovoada. Foi, muito pelo contrário, uma ação concertada, de toda a direção do referido partido, ou, pelo menos, o conteúdo da mesma contou, a montante, com a organização estratégica e metodológica dos seus colaboradores mais próximos. Constatou-se isso mesmo quando o senhor ex-primeiro-ministro terminou a referida conferência de imprensa e questionou aos seus pares, diante dos jornalistas, que estavam no fundo da referida sala, se ele esquecera de algum pormenor que não fora, entretanto, dito na conferência de imprensa em causa. Isto, em parte, diz tudo sobre o estado político do atual MLSTP, coisa que eu tenho, muitas vezes alertado nos meus artigos de opinião. O MLSTP caminha a passos largos para ser um partido irrelevante e dispensável no nosso sistema partidário.

Este é um momento particularmente triste para S.Tomé e Príncipe. Como reiteradamente tenho dito, os próximos tempos serão complexos e difíceis.

Adelino Cardoso Cassandra

01/03/2023