A Roça do ADI

Apesar da crença estabelecida, após a década de noventa do século passado, no interior e exterior do país, de que passaríamos a viver, progressivamente, um ciclo de aprofundamento da democracia, hoje, não creio que haja, na nossa Terra, um cidadão que seja, que esteja minimamente satisfeito com o percurso que fizemos e, nos últimos tempos, a inversão acelerada de algumas conquistas tímidas, que suponhamos consolidadas, parece configurar um retrocesso trágico com consequências negativas, para o país, no futuro.

Ao nível dos resultados qualquer cidadão, minimamente atento, pode tirar as suas conclusões com muito pouco esforço analítico. Basta ver a qualidade das nossas instituições e o respeito, por exemplo, que os cidadãos conferem às mesmas, por um lado e, por outro, o desprezo, humilhação e até perseguição que estas mesmas instituições manifestam quando os cidadãos, individual ou coletivamente, procuram criar instrumentos de intervenção que permitem a fiscalização das atividades do governo e, consequentemente, de melhoria da nossa vida em comunidade.

Em democracia, os governos não existem para defenderem os interesses das suas clientelas, num circuito semi-secreto de atuação, tendo como suporte argumentativo, para esta prática, uma pretensa legitimidade eleitoral, mas, sim, para criação de condições, paulatinamente, para que os cidadãos, para além de elegerem, periodicamente, os seus representantes, possam, também, fiscalizá-los e exigir que tomem decisões políticas de acordo com as necessidades e desígnios comunitários.

Não basta, por isso, uma dimensão procedimental, (embora importante) manifestada através de eleições periódicas e cumprimento mínimo de obrigações de natureza normativa e legal, por parte das instituições da república, para se concluir, de forma positiva, sobre a qualidade da nossa democracia. Estamos, neste âmbito, muito longe de ser, em toda a sua manifestação, um país democrático.

A proibição ou impedimento, por parte do governo, dos deputados fazerem uma visita ao Hospital Drº Ayres Menezes, onde se encontravam os doentes com a tal doença misteriosa; a censura, pura e dura, praticada nos órgãos de comunicação social do Estado; a falta de informação e transparência relativamente aos negócios do Estado e, mais recentemente, a polémica em volta do milho transgénico (?) são apenas epifenómenos de uma prática censurável cujos contornos são mais abrangentes e tipificam a ausência de condições ou requisitos elementares de uma verdadeira democracia.

Não se percebe, por exemplo, que, no âmbito da autoridade eleitoral, depois daquilo que aconteceu na eleição presidencial anterior, o governo e a atual maioria, não tenham feito um balanço exaustivo dos referidos acontecimentos e tenham criado condições para que os mesmos não voltem a acontecer, assegurando, com tal, a independência e imparcialidade na aplicação de regras concernentes aos votantes, partidos políticos e respetivos candidatos, já nas próximas eleições autárquicas e regionais que se avizinham, preferindo, em alternativa, um caminho de confrontação aberta e de posso, quero e mando sem o mínimo de consenso interpartidário.

Só um imprudente e irracional não antevê as consequências deste caminho, para a nossa democracia, que o atual governo e maioria resolveram trilhar. É triste constatar isto porque, aparentemente, já existia um consenso instalado no país, no contexto partidário e não só, relativamente à importância, papel e inamovibilidade dos membros da Comissão Nacional de Eleições, por exemplo, tendo em conta as atividades desenvolvidas, ao longo dos últimos anos, pelas diferentes equipas deste órgão. Esta foi uma conquista que nunca se deveria ter perdido. De repente, parece que toda a gente, partidos políticos e sociedade civil, voltou a questionar a credibilidade de um órgão vital para a nossa embrionária democracia. Não deve existir uma única pessoa, que não seja do ADI, que acredita na imparcialidade desta Comissão Eleitoral.

O papel e importância de uma autoridade eleitoral, incluindo neste âmbito os Tribunais, estão intrinsecamente ligadas ao processo de organização dos escrutínios eleitorais, contemplando, neste desiderato, o registo dos eleitores, a contagem dos votos e, finalmente, o anúncio dos resultados.

Todavia, tão ou mais importante do que aquelas funções, qualquer autoridade eleitoral tem o papel de promover a confiança, junto dos cidadãos, relativamente ao seu desempenho e, sobretudo, criar condições para viabilizar a disputa pelo poder de forma pacífica e justa.

Depois daquilo que aconteceu na eleição presidencial anterior e tendo em conta as queixas, reiteradamente expressas, por todos os partidos políticos da oposição, relativamente ao atual processo de registo eleitoral de raiz, com acusações preocupantes de fraude em forja, existem condições objetivas para que este processo possa prosseguir com garantias de viabilização da disputa pelo poder de forma pacífica e justa?

É uma questão de bom senso e racionalidade, até pelo facto do atual governo estar suportado por uma maioria absoluta na Assembleia Nacional, a necessidade de procura de abertura e inclusão, de acordo com princípios elementares da democracia, para a auscultação e contributo de todas as partes envolvidas, com o objetivo de credibilização mínima da atual Comissão Eleitoral e, deste modo, transmitir confiança aos eleitores e cidadãos em geral. É bom que não se esqueça que as autoridades eleitorais, incluindo os Tribunais, são depositárias da confiança dos cidadãos e se os partidos políticos da oposição são os primeiros a assinalar a inexistência desta confiança está aberto o caminho para o caos e confusão, até pelo facto da aceitação e respeito, relativamente aos resultados eleitorais, construir-se, a montante, pela real imparcialidade e independência desta mesma autoridade.

Faz-me muita confusão que um partido que se queixou, anteriormente, de perseguição política, censura e desmando eleitoral e até apresentou uma queixa ao Tribunal Penal Internacional, contra o Estado Santomense, esteja a repetir uma receita pior nestes domínios em vez de arrepiar caminho e contribuir, com tal, para o aprofundamento da nossa democracia.

Ter maioria absoluta não é sinónimo de ter razão e de exclusão de uma parte significativa dos cidadãos deste país nas questões importantes que dizem respeito a todos. O país, felizmente, ainda não é uma roça do ADI, embora todos os sinais, em termos de decisão política, convergem para a constatação desta realidade.

Por outro lado, embora esteja previsto, na nossa Constituição, a existência de um Tribunal Constitucional autónomo, ao contrário do seu funcionamento, momentaneamente, junto do Supremo Tribunal de Justiça, tenho dificuldades em compreender que, estejam reunidas, neste momento, todas as condições políticas para a concretização deste desejo, como os deputados do ADI desejam fazer cumprir.

Qualquer cidadão minimamente atento perguntará: por que razão a pressa? Por que razão, passados estes anos todos, exatamente num contexto económico desfavorável em que o governo ameaça os funcionários públicos com eventuais despedimentos ou cortes salariais, decorrentes do aumento desmesurado da massa salarial da administração pública, vão tomar uma decisão desta, sem a apresentação, em primeiro lugar, de um relatório exaustivo decorrente das consequências políticas e judiciais manifestadas temporalmente pelo não cumprimento deste preceito constitucional, até, como medida cautelar, para ajuizar da sua pertinência ou impertinência relativamente ao nosso contexto socioeconómico e cultural e, eventualmente, ajustar a Constituição em função desta análise?

Acredito que isto possa ser uma boa medida para reorganizar os nossos Tribunais Superiores e, até, ajudar a garantir os direitos fundamentais dos cidadãos mas a sua observância, tendo, simplesmente, como suporte, o facto de estar expresso na constituição parece-me redutor porque, da mesma forma, também, existe muita coisa expressa na nossa Constituição que poderia contribuir para a melhoria significativa da nossa vida em comunidade e que, simplesmente, os nossos políticos fingem que não existe.

Além disso, em política, o que parece é. Tendo sido eleito, um novo presidente do S.T.J, que, momentaneamente, desempenha, também, as funções de presidente do Tribunal Constitucional e do Conselho Superior da Magistratura Judicial, cujo conteúdo discursivo, no ato de tomada de posse, denuncia um posicionamento, pelo menos para já, nos antípodas do seu antecessor, menos permeável às interferências do poder político nas decisões judiciais e eleitoral, este seria o momento para o ajuste de contas ou desforra.

Só assim é que posso compreender esta atitude da atual maioria tendo em conta, até, que esta decisão de reconfiguração dos nossos Tribunais Superiores, apesar de estar expresso na Constituição da República, que eu me lembre, nunca fez parte dos quatro eixos, amplamente divulgados, do manifesto eleitoral do ADI. E volto a repetir: por que razão a pressa? Com que meios, humanos e financeiros, se vai fazer esta reorganização dos nossos Tribunais Superiores, de acordo com os preceitos constitucionais estabelecidos?

Com tantos problemas elementares que o país tem no âmbito da Justiça que, aliás, estão na base da greve dos funcionários dos Tribunais e do Ministério Público, que perdura há meses, aparentemente irresolúvel, por decisão governamental, pelo facto do país não dispor de meios de natureza financeira para acudir, vamos, agora, por mesquinhez ou manifestação de força de um órgão de soberania sobre o outro, reorganizar os Tribunais Superiores, de acordo com os preceitos Constitucionais, para perpetuação do poder de uma maioria que quer transformar o país na sua Roça.

Alguns capatazes e feitores desta roça já se posicionam, segundo me dizem, nas redes sociais e outras plataformas, com ataques repugnantes a todos que ouçam falar ou escrever, denunciando atropelos ou, simplesmente, dando a sua contribuição para o aprofundamento da nossa democracia. Este, não é de certeza absoluta, o momento para o alheamento!

Adelino Cardoso Cassandra