O título do artigo em causa foi inspirado na última exposição de Eduardo Malé, consagrado artista Santomense, cujo conteúdo remete-nos, simbolicamente, para a noção de plasticidade, de metamorfose e, até, de fragilidade, compaginável com a situação delicada que o país vive, neste momento, em vários domínios, que poderá ter como resultado a sua transformação silenciosa numa autêntica ditadura.

A ditadura está por um fio, neste momento em S.Tomé e Príncipe.

Todos conhecemos fenómenos sub-reptícios praticados pela atual maioria e governo da república, direta ou indiretamente, para a concretização deste objetivo, designadamente: no domínio ou controlo absoluto da comunicação social; na restrição dos direitos dos partidos da oposição; no propósito de dissuasão de qualquer ato que tenha como intenção o aprofundamento da nossa democracia cujo exemplo mais flagrante aconteceu recentemente com a tentativa de apoucamento de alguns cidadãos que deram o seu contributo na organização ou realização de um simples colóquio no interior do país cujo o tema era “A participação do Cidadão em Tempos de Distopia”; na perseguição e humilhação das pessoas ou entidades, públicas ou privadas, que ousam emitir as suas opiniões sobre as decisões políticas governamentais recentes ou, até, de forma mais musculada, no condicionamento de qualquer tentativa de manifestação popular contra as políticas recentes do governo. Creio mesmo que o propósito da vinda de militares ruandeses para o país, de forma totalmente inesperada, é sintoma de implementação de um plano mais vasto e meticuloso para o cumprimento deste objetivo.

O país, com altos e baixos, ao longo dos tempos, foi fazendo um percurso de consolidação democrática e, de repente, vê-se confrontado com um retrocesso que não tem só contornos sub-reptícios, mais ou menos explícitos, para a sua materialização, como já adiantara anteriormente, mas, institucionais e políticos, claramente assumidos.

Nunca, como agora, estivemos tão próximos da institucionalização de mecanismos de organização do próprio Estado e de procedimentos inerentes, através de instrumentos e expedientes, aparentemente democráticos, que podem permitir, no futuro, a asfixia e morte lenta da nossa democracia.

A criação do Tribunal Constitucional, um propósito que mereceria um amplo consenso e uma grande base de apoio democrático para a sua constituição, está a ser feita sob forte contestação, designadamente de todos os partidos da oposição, das ordens profissionais do país, do próprio presidente do Supremo Tribunal de Justiça, da associação sindical dos juízes e da própria elite do país. Ninguém compreende a oportunidade, pertinência e legalidade na criação do referido Tribunal, em aparente desrespeito pelo preceito constitucional que exige uma maioria qualificada na Assembleia Nacional para eleição dos juízes que entram na composição do mesmo, e todas as conjeturas relacionadas com a sua acelerada criação, no interior e exterior do país, passando por cima de tudo e de todos, convergem para a conclusão sobre a sua posterior transformação num suporte de apoio político e eleitoral para a consolidação do poder da atual maioria no país.

Que credibilidade poderá ter um órgão que nascerá, assim, sob fortes suspeitas de ilegalidade, sem o mínimo de consenso político e suporte democrático para o cumprimento das suas competências expressas na constituição da república?

Agora, de supetão, sem qualquer tentativa anterior para conseguir qualquer consenso interpartidário e num momento crucial de início de férias parlamentares, a atual maioria apresenta um projeto para alteração da Lei da Comissão Nacional Eleitoral, com o objetivo, segundo as palavras do próprio primeiro-ministro, de fazer com que o país deixe de ser o único, entre os países da CPLP, que não tenha uma Comissão Nacional Eleitoral estável, independentemente dos ciclos eleitorais.

Só que, como já nos habituou nestas ocasiões, o primeiro-ministro diz-nos uma coisa, parecendo indiciar ser este o grande objetivo da referida reforma, mas faz outra, cujo propósito é disseminar a malfeitoria, voluntariamente, em prol do retrocesso democrático do país e da materialização do seu projeto.

Se é verdade que a estabilidade deve ser um dos pilares de qualquer Comissão Nacional Eleitoral, não é menos verdade que a independência é crucial, desejável e incontornável neste âmbito.

Uma Comissão Nacional Eleitoral que funcione apenas com Comissários Políticos de um determinado partido político, mesmo sob desígnio da eleição dos seus membros na Assembleia Nacional por uma maioria simples ou por intermédio de expedientes alternativos redutores daquilo que é essencial neste âmbito, sem, todavia, contar com a representação de outros partidos que fazem parte desta mesma Assembleia Nacional, não é uma Comissão Nacional Eleitoral independente porque, entre outras coisas, os seus membros estarão vinculados, hierarquicamente, ao partido que pertencem, quer queiramos ou não, sobretudo num sistema partidário com as nossas características.

Além disso, o histórico do país relacionado com as queixas e problemas, por parte dos partidos políticos, decorrentes da realização de atos eleitorais, desde a instauração da democracia no país, deveria aconselhar mais prudência e responsabilidade.

Permitir e, até, estimular, que uma raposa entre livremente no galinheiro só pode ter como consequência que se venha a encontrar, posteriormente, galinhas mortas e a raposa bem farta. Para além disso, parece-me desejável, que, uma Comissão Nacional Eleitoral, qualquer que ela seja, reflita na sua composição uma ampla base de apoio democrático. Confirmando a aprovação desta Lei, com o seu conteúdo inalterado, só posso inferir que esta não é uma Comissão Nacional Eleitoral é, antes, uma Comissão Eleitoral do ADI.

Infelizmente, ainda existe centenas ou milhares de pessoas que estão dispostas a acreditar neste ato cíclico da mentira e ocultação como estratégia política para a consolidação do poder de um homem, no partido e no país.

Estranha-me, contudo que, no interior do próprio ADI, pessoas aparentemente lúcidas e com algum sentido de responsabilidade contribuam, pacificamente e sem qualquer contributo argumentativo, para este estado de coisas.

A este propósito, há um princípio de Direito Romano, muito esquecido entre nós, nos últimos tempos, que diz que “aquilo que a todos toca por todos deve ser decidido”.

Numa situação de emergência como aquela que vivemos momentaneamente no país, tendo o retrocesso democrático por um fio, não deve haver lugar para conforto nas trincheiras por muito que isto perturbe o situacionismo estéril momentâneo.

Adelino Cardoso Cassandra