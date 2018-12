PRIASA – aquisição de uma viatura de carga e um Planímetro

A República Democrática de S. Tomé e Príncipe (STP) obteve um empréstimo do Banco Africano de Desenvolvimento com o objetivo de melhorar a segurança alimentar e nutricional de STP por meio de um crescimento da disponibilidade e da valorização de produtos agrícolas e haliêuticos ao longo do ano. Espera-se que uma parte do montante concedido a título de empréstimo seja utilizada para efetuar pagamentos relativos à adjudicação para aquisição de uma (1) viatura de carga para PNASE e um (1) Planímetro para MAPDR.

Para ter todos os detalhes sobre o concurso público do PRIASA clique – Anuncio