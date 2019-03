A Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, (AFAP), pretende no quadro do projecto financiado pelo Banco Mundial, contratar serviços de consultoria para melhoria da Plataforma de Registo de Crédito do Banco Central de São Tomé e Príncipe.

Para mais detalhes clique – REQUEST FOR EXPRESSIONS OF INTEREST (1)