ANÚNCIO DA VENDA DE OBRAS DE ARTE

O Liquidatário do ex-Banco Equador, faz saber ao público que se encontram expostas para venda e a bom preço, parte das obras de arte do ex-Banco Equador, no edifício sede da extinta instituição, sita na rua de Moçambique, S. Tomé.

Os interessados poderão apreciar as referidas obras, de segunda a sexta-feira, nos seguintes horários:

Manhã: 09:00 às 12:30 e

Tarde: 14:00 às 17:00.

Informações complementares poderão igualmente ser obtidas através dos telefones 239 9904626 / 239 9906674.

S.Tomé, 09 de Maio de 2019

O Liquidatário