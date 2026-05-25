Riboque impõe-se ao Trindade e assume liderança destacada

O Vitória do Riboque lidera isoladamente o campeonato nacional de futebol em São Tomé, depois de vencer em casa o Trindade FC por 3-0, em jogo da quarta jornada da prova.

O Trindade entrou melhor e desperdiçou duas oportunidades flagrantes: Jackson, aos 8 minutos, e Peter, pouco depois, viram as suas tentativas negadas — a segunda pela trave da baliza de Edmilson.

Seguiu-se a velha máxima: “quem não marca, sofre”. O marcador foi inaugurado com um autogolo do central Clifford, pressionado pela insistência do capitão Brader.

Com confiança reforçada, o Riboque ampliou a vantagem através de uma grande penalidade, assinalada por mão na bola de Clifford. Brader, chamado à marca, converteu com segurança, para delírio dos adeptos riboquinos.

Logo no primeiro minuto da segunda parte, Dampson viu o segundo amarelo e foi expulso, alimentando a esperança do Trindade em alterar o rumo do jogo. Mas foi puro engano. Apesar da pressão ofensiva, o Riboque selou a vitória num contra-ataque letal: Edgar percorreu todo o meio campo e, com frieza, fixou o 3-0 final.

Com este triunfo, o Vitória do Riboque soma nove pontos e segue firme na liderança isolada do campeonato.

José Bouças