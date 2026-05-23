Terceira edição dos Jogos Escolares celebra valores, cidadania e educação

Foi inaugurada em São Tomé e Príncipe a terceira edição dos Jogos Escolares, iniciativa que, mais do que competição, simboliza um encontro de valores, cidadania e educação.

Trinta escolas participam em seis modalidades — atletismo, voleibol, basquetebol, futsal, andebol e xadrez — sob o lema “Conheça-te jogando”.

“Significa usar o desporto como uma escola de vida: unidade, disciplina e trabalho”, afirmou a aluna Franciele Almeida.

Antes da entrada em campo, os estudantes realizaram o juramento da competição. “Juramos fazer parte desta competição como competidores leais, cumprindo todas as regras e regulamentos com espírito desportivo, respeitando adversários, companheiros de equipa, árbitros e dirigentes, para a glória do desporto e do nosso país”, declarou Iris Monteiro em representação dos participantes.

Os professores de Educação Física, peças-chave na organização, aproveitaram a cerimónia para expor dificuldades: “Ainda existem escolas sem materiais desportivos básicos, espaços inadequados para a prática física, professores que trabalham sem bolas, sem redes, sem equipamentos e, por vezes, sem reconhecimento”, lamentou Sariel dos Santos.

Os jogos, que decorrem até 6 de junho em diversos estabelecimentos de ensino, contam com o apoio de vários parceiros, entre os quais a Companhia Santomense de Telecomunicações (CST).

“O desporto escolar desempenha um papel essencial na formação integral dos jovens, promovendo disciplina, espírito de equipa, superação, respeito pelas regras e capacidade de liderança”, sublinhou Walker Viana, Administrador Executivo da CST.

A cerimónia de abertura, realizada no Estádio Nacional 12 de Julho, foi presidida pelo Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, Américo Ramos, que destacou: “Lançamos assim sementes para futuros campeões, não apenas no sentido desportivo, mas em todas as áreas do saber.”

A expectativa é que esta edição dos Jogos Escolares seja marcada não apenas pelos resultados, mas sobretudo pela união, pela convivência saudável e pela esperança renovada da juventude santomense.

José Bouças