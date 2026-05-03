UDRA vence clássico e assume liderança do campeonato

UDRA de Angolares venceu o Vitória do Riboque por 2-1. Foi em partida da terceira jornada do principal escalão do futebol são-tomense.

Os golos do clássico só apareceram na segunda parte. A UDRA inaugurou o marcador num lance de entendimento entre os avançados, concluído por Santana.

O Vitória do Riboque reagiu de imediato e restabeleceu a igualdade: Watson, de cabeça, marcou na sequência de um pontapé de canto.

Já perto do apito final, Maki decidiu o encontro. Dentro da área, aproveitou alguma hesitação da defensiva riboquina e rematou para o fundo das redes de Edmilson, selando o triunfo por 2-1.

No rescaldo, o treinador da UDRA destacou “um grande jogo de futebol”, enquanto o técnico do Riboque sublinhou que a partida se resolveu “nos detalhes”.

Depois de duas vitórias em casa, o Riboque sofreu o primeiro desaire à terceira jornada, no seu primeiro jogo fora, e perdeu para a UDRA a liderança do campeonato.

José Bouças