O Projecto de reabilitação de infra-estruturas de apoio a segurança alimentar, financiado pelo Banco Africano de Desenvolvimento, anuncia a contratação de serviço de consultoria para instalação do software, e licença para os sistemas integrados no domínio de contabilidade financeira do CIAT.

