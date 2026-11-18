A maior cooperativa de exportação do cacau biológico do país, a CECAB projecta uma redução da produção do cacau, por causa também das alterações climáticas. Ao contrário do ano 2025 em que o cacau estimulou a retoma do crescimento económico, na ordem de 2.1%, em 2026 a queda da produção poderá atingir os 25%.

«O ano 2025 foi o ano safra. São Tomé e Príncipe deverá ter produzido cerca de 4 mil toneladas de cacau, e a CECAB ficou por cerca de 50% dessa produção total. Este ano teremos menos 25% de produção em relação ao ano passado», afirmou António Dias, Director Executivo da CECAB.

As alterações climáticas provocaram a diminuição das chuvas. Em São Tomé e Príncipe a cultura do cacau não é irrigada.

«Vamos sair das 4 mil toneladas do ano passado, para 3 mil toneladas do cacau. O nosso cacauzal não é irrigado, dependemos da chuva. Vimos assistindo a uma estação da seca que normalmente é de 3 meses, e passou para 6 meses», explicou.

O impacto negativo sobre o crescimento da economia nacional, é previsível. «A economia vai ressentir. Pois de 2024 a 2025 o preço do cacau foi histórico, algo que não se via há 60 anos. Actualmente o preço abrandou, e a nossa produção baixou», pontuou António Dias.

Apesar da redução da produção, as cooperativas de produção do cacau de alta qualidade, prometem continuar a produzir o chocolate biológico comercializado localmente, e que tem gerado receitas para financiar vários projectos sociais de luta contra a pobreza.

As receitas do chocolate têm permitido as cooperativas agrícolas, principalmente a CECAB construir e reabilitar estradas e pontes nas zonas rurais, e não só.

«Temos investido muito nas infraestruturas sociais. Temos estado a suprir esta falta de intervenção do poder local. Neste ano estamos a fazer a reabilitação do sistema de adoção de água em 10 comunidades agrícolas. Também reabilitamos algumas infraestruturas do hospital central, etc», concluiu o director executivo da CECAB.

Cacau continua a ser o principal produto de exportação de STP, e actualmente é comercializado no mercado internacional por cerca de 4 mil euros por tonelada.

Abel Veiga