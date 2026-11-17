Em périplo internacional após a vitória histórica nas eleições presidenciais no Brasil, o Presidente Lula da Silva que passou pela Europa e Ásia fez escala em Cabo Verde, o único país africano que visitou após a sua reeleição para o quarto mandato presidencial no Brasil.

Lula da Silva e José Maria Neves, que foi reeleito no último domingo para o segundo mandato como Presidente de Cabo Verde, definiram novas acções de cooperação pragmática. Segundo José Maria Neves, Cabo Verde e o Brasil vão dinamizar a parceria nas áreas da transformação digital, da transição energética, agricultura, indústria agroalimentar, na saúde, e sem esquecer do sector da educação e ciência onde os dois países, já desenvolvem uma cooperação bastante frutífera.

José Maria Neves convidou Lula da Silva para marcar presença na tomada de posse como Presidente de Cabo Verde, e o Presidente do Brasil retribuiu o convite ao Presidente de Cabo Verde, para estar presente na sua investidura para o quarto mandato como Presidente da República Federativa do Brasil.

Reforço da parceria estratégica com África, é um dos pilares da política externa do Brasil sob a presidência de Luís Inácio Lula da Silva. Países africanos vizinhos de São Tomé e Príncipe, como a Nigéria, o Gana, o Gabão, os Camarões, a Guiné Equatorial e até o Senegal dinamizaram nos últimos anos as relações de cooperação com o Brasil nos mais variados domínios, com destaque para a agricultura e a pecuária, como sectores de base para a garantia da segurança alimentar.

Clique no LINK para ver o vídeo da visita de algumas horas do Presidente Lula da Silva a Cabo Verde.

LusaVídeo: Presidentes de Cabo Verde e Brasil reencontram-se após reeleições para reforçar cooperação (editado) | Watch

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