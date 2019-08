Embaixada do Brasil – Contratação de professor de língua portuguesa

Embaixada da República Federativa do Brasil

PROCESSO SELETIVO CONTRATAÇÃO DE PROFESSOR DE LÍNGUA PORTUGUESA PARA O CENTRO CULTURAL BRASIL-SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE EM CARÁTER TEMPORÁRIO

A Embaixada do Brasil em São Tomé e Príncipe faz saber aos interessados que realizará processo seletivo para a contratação, em caráter temporário, de 1 (um) Auxiliar Local, que exercerá a função de Professor de Português do Centro Cultural Brasil-São Tomé e Príncipe, consoante as normas do Edital Nº 02/2019.

Para maiores informações sobre a vaga, suas atribuições e os documentos necessários para a inscrição, confira o Edital nº 02/2019, disponível na Embaixada do Brasil. Inscrições abertas até o dia 11 de setembro de 2019, link a seguir.