Cinema angolano no Cine Brasil

O Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida o público para mais uma sessão do Cine Brasil, desta vez dedicada ao cinema angolano.

Nesta sexta-feira, será exibido o filme “Perverso”, do realizador Mawete Paciência, obra da produção contemporânea angolana que vem conquistando espaço em festivais e mostras internacionais.

Sinopse

Augusto, desconfiado da lealdade da namorada Ivandra, pede ao irmão Márcio que a coloque à prova. O plano sai do controle quando os dois se envolvem de verdade, desencadeando um intenso drama familiar com consequências inesperadas.

Instituto Guimarães Rosa São Tomé

Entrada gratuita

22 de maio

18h

Participe e prestigie o cinema angolano!