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Cinema angolano no Cine Brasil

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O Instituto Guimarães Rosa São Tomé (IGR São Tomé) convida o público para mais uma sessão do Cine Brasil, desta vez dedicada ao cinema angolano.

Nesta sexta-feira, será exibido o filme “Perverso”, do realizador Mawete Paciência, obra da produção contemporânea angolana que vem conquistando espaço em festivais e mostras internacionais.

🎥 Sinopse
Augusto, desconfiado da lealdade da namorada Ivandra, pede ao irmão Márcio que a coloque à prova. O plano sai do controle quando os dois se envolvem de verdade, desencadeando um intenso drama familiar com consequências inesperadas.

📍 Instituto Guimarães Rosa São Tomé
💰 Entrada gratuita
📅 22 de maio
⏰ 18h

Participe e prestigie o cinema angolano!

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