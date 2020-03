No âmbito do projecto de reforço das capacidades institucionais financiado pelo Banco Mundial, a AFAP, pretende contratar para a Direcção de Tecnologia de Informação, do Ministério do Planeamento, Finanças e Economia Azul de São Tomé e Príncipe, um consultor individual……para mais detalhes clique no documento seguinte : – AMI_CEASCSI