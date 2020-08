OIT prolonga prazo do concurso para contratação de um consultor nacional

A OIT (Organização Internacional do Trabalho) em São Tomé e Príncipe, no quadro do projeto RBSA/STP, vem informar ao público em geral de que se encontra aberto um concurso para recrutamento de um/a consultor/a nacional para avaliar os impactos da Pandemia de COVID -19 sobres os trabalhadores e suas organizações sindicais em São Tomé e Príncipe.

O/A(s) candidato/a(s) interessado/a(s) deverão encontrar os TDRs em anexo ou solicitá-los através de mensagem enviada aos seguintes endereços eletrónicos:

viegassantos@ilo.org e pereiran@ilo.org

As candidaturas deverão ser formalizadas até o dia 17 de Agosto de 2020, mediante uma carta de apresentação dirigida à coordenadora do projeto RBSA/STP, acompanhada de uma proposta técnica e financeira, enviadas aos endereços eletrónicos acima mencionados.

São Tomé,10 de Agosto de 2020.

VEJA O TDR EM ANEXO – TDR-Evaluation des impacts Covid sur les travailleurs (1) (3)