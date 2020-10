Atenção : OIT prorroga prazo para contratar um consultor

A Organização Internacional do Trabalho no âmbito do seu apoio ao reforço das capacidades dos empregadores em São Tomé e Príncipe pretende realizar um estudo sobre a comercialização de produtos agrícolas.

O principal objetivo almejado no âmbito deste estudo é elaborar para a Câmara de Comércio da Indústria, Agricultura e Serviços (CCIAS) um documento de estratégia para o desenvolvimento da comercialização de produtos agrícolas.

Os potenciais candidatos deverão submeter o seu currículo e uma carta de apresentação mostrando o seu interesse, sua competência e suas experiências pertinentes na realização de trabalhos semelhantes, bem como uma proposta técnica e financeira.

Os interessados neste estudo devem enviar as suas candidaturas, mencionando como assunto da carta “Recrutamento dum Consultor para a Elaboração da Estratégia de Comercialização de Produtos Agrícolas em São Tomé e Príncipe” o mais tardar até 30 de

Outubro de 2020, às 12 horas para os seguintes endereços:

traorel@ilo.org

viegassantos@ilo.org

Idioma de Trabalho: Português e Francês.

Anexo : TDR do Estudo

Veja o anúncio na íntegra – ANÚNCIO PÚBLICO PARA CONTRATACÃO DE UM CONSULTOR-Estudo.Comercialização de produtos agrículas.PROLONG.prazo

Veja o TDR – TDR straégie de commercialisation de la CCIAS final. (1).pp