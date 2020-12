No âmbito do Projecto de Empoderamento das Raparigas e Educação de Qualidade para Todos (PEREQT), financiado pelo Banco Mundial, a Agência Fiduciária de Administração de Projetos (AFAP), pretende contratar para o Projecto, 1 (um) Especialista Social e Ambiental em regime de tempo integral, para coordenar, gerar e supervisionar todos os aspetos ambientais e sociais do PEREQT.

Para ter todos os detalhes clique – AMI + TDR PARA CONTRATAÇÃO_ESA