Atenção : Concurso para exercício de actividade de transporte marítimo entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe…

O Ministério das Infra-estruturas e Recursos Naturais informa a todos os interessados pessoas individuais ou colectivas nacionais ou estrangeiras, de que está aberto o concurso público para o exercício de actividade de transporte marítimo em linha regular entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe e os países da região do Golfo da Guiné.

Para ter todos os detalhes sobre o concurso, incluindo o TDR, o leitor deve consultar os dois documentos anexos :

1 – Anúncio d Concurso- Transporte Marítimo STP

2 – TDR Serviço Transporte Marítimo InterIlhas