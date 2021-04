AFAP- Fornecimento de Materiais de Construção e Equipamentos….

O Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe obteve um donativo da Associação Internacional de Desenvolvimento (AID) no valor equivalente a US$ 12 milhões para o financiamento do Projeto Reforço das Capacidades Institucionais e pretende aplicar parte deste crédito no pagamento, mediante contrato, do fornecimento de Materiais de Construção e Equipamentos para a Requalificação do Edifício da Administração Tributária na Região Autónoma do Príncipe. Poderão participar no concurso todos os candidatos dos países elegíveis, conforme definido nas “Regulamento de Licitações para os Mutuários dos Projetos de Investimento Financiados pelo Banco Mundial, de julho de 2016 e revisto em novembro de 2017 e agosto de 2018.

