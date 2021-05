O Programa das Nações Unidas em São Tomé e Príncipe, no âmbito do projecto de modernização e capacitação de justiça, pretende contratar uma empresa especializada em serviços na área de Construção Civil para execução de obras de reabilitação e requalificação do edifício publico em Angolares.

Para ter todos os detalhes consulte os dois links em baixo :

1 – Link: https://procurement-notices. undp.org/view_notice.cfm? notice_id=79008

2 – RFQ ST 007 2021