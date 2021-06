O Programa das Nações Unidas para o desenvolvimento, (PNUD), anuncia que no âmbito do Projecto promoção do crescimento inclusivo através do desenvolvimento de agronegócios para exportação está aberta a solicitação de cotação para obra de construção do Centro de Arbitragem.

Para saber como concorrer clique sobre o documento – Anuncio Obra de construção do centro de arbitragem