O consultor a ser contratado terá a missão de elaborar o plano de formação, capacidades e conhecimento na área das mudanças climáticas no âmbito do projecto “Delivering The Climate Promise in Sao Tome and Principe”.

Para ter todos os detalhes consulte os documentos seguintes :

1 – Anuncio Plano de Formação NDC

2 – IC Plano de Formação, capacidades e conhecimentos Mudanças Climaticas