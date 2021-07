Atenção : Vaga para técnico de Comunicação e Visibilidade

O Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), Organização Não Governamental de Desenvolvimento (ONGD), encontra-se a implementar desde o dia 16 de março de 2021 o projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação de São Tomé e Príncipe, projeto financiado pela União Europeia (FED/2021/422-745) e pelo Camões I.P.

Este projeto, parceiro do Ministério de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural, vem por este meio informar que se encontra aberto a vaga para Técnico de Comunicação e Visibilidade do supracitado projeto. Os interessados deverão consultar o termo de Referência em anexo a este comunicado. Os candidatos deverão enviar CV atualizado , carta de motivação , e indicação de 2 pessoas / contactos de referência para o endereço de e-mail candidaturas@imvf.org até ao dia 15 de agosto de 2021, colocando como assunto “Candidatura a Técnico de Comunicação”.

Para mais esclarecimentos os interessados poderão dirigir-se à sede do projeto sito no 2º andar do edifício do Centro Cultural Português.

Veja o TDR – TdR_FAESPT_Tecnico Comunicação_rev.cb