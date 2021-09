PNUD-Contratação de empresas especializadas em serviços na área de Construção Civil para execução de obras de reabilitação parcial de 6 estruturas de saúde

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe, no âmbito Reforço do Sistema de Saúde do Fundo Global de luta contra o Paludismo, Tuberculose e VIH/Sida pretende contratar empresas especializadas em serviços na área de Construção Civil para execução de obras de reabilitação parcial de 6 estruturas de saúde (Centro Nacional de Endemias, serviço de tisiologia, Instituto Nacional de Promoção Igualdade e Equidade de Género (INPGE) e centros de saúde de Lobata, Lemba e Cantagalo) distribuídas em 3 lotes, conforme as instruções constantes nos documento em baixo :

1 – Anuncio Concurso Publico (1)

2 – RFQ-ST28.2021 (1)