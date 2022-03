A Universidade de São Tomé e Príncipe, anuncia a prorrogação do prazo para apresentação de candidaturas para contratação de um Consultor Individual para prestar Assessoria Jurídica à USTP, e também do concurso público para contratação de um Gabinete de Auditoria externa para auditar as contas da USTP, referente aos anos de 2019, 2020 e 2021.

Para ter todos os detalhes sobre os dois concursos públicos, o leitor deve consultar o documento seguinte :