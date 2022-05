PNUD – Contratação de Consultor Nacional para o processo de Planeamento de Adaptação Nacional (PAN)…

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Projeto para “reduzir a vulnerabilidade de São Tomé e Príncipe aos impactos das mudanças climáticas, reforçando a capacidade do país para implementar uma abordagem integrada ao planeamento da adaptação” pretende contratar um Consultor Nacional para o processo de Planeamento de Adaptação Nacional (PAN), inventário, roteiro e proposto decreto-lei.

As propostas devem ser submetidas até o dia 16 de maio de 2022 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org.

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=90917

Para mais detalhes consulte os documentos em baixo :

