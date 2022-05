No quadro do Projecto de melhoria da conservação da Biodiversidade e da Gestão Sustentável da Terra e dos Recursos Naturais, financiado pelo GEF – Fundo Mundial para o Ambiente e pelo PNUD, e implementado pela Direcção Geral do Ambiente, é aberto concurso para recrutamento de um gestor de género.

Para ter todos os detalhes deve consultar os dois documentos em baixo :

1 –