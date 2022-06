Na qualidade do principal beneficiário do Projecto do Fundo Global, o Ministério da Saúde de São Tomé e Príncipe vem através da CGS-Célula de Gestão das Subvenções, anunciar a abertura de concurso público para contratação de um consultor nacional para realização de um estudo sobre as crenças e percepção da prevenção e transmissão da COVID-19 nos 3 distritos com maior carga de doença em DSão Tomé e Príncipe.

