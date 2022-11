PNUD – Contratação de um Consultor Nacional

A Representação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD) em São Tomé e Príncipe em colaboração com o Governo da República Democrática de São Tomé e Príncipe, no âmbito do Programa para a “Consolidação da Governação Económica e Sistemas de Gestão das Finanças Públicas nos PALOP e Timor-Leste (Pro PALOP-TL ISC (FASE II))” pretende contratar um Consultor Nacional para capacitação de técnicos dos serviços de Sistema Nacional de Planeamento no domínio de Avaliação de Politicas Públicas.

As propostas devem ser submetidas até o dia 11 de novembro de 2022 (GMT) via e-mail: bidsSTP@undp.org .

As propostas submetidas devem estar limitadas a um máximo de 10 MB, e devem estar livres de qualquer forma de vírus ou de conteúdo corrompido, sob pena de serem rejeitadas.

Constitui responsabilidade do fornecedor assegurar que a sua proposta seja submetida na plataforma antes ou no prazo estipulado. As propostas recebidas fora do prazo acima indicado, independente das razões, não serão consideradas para avaliação. Assegura-se que a proposta esteja assinada e no formato PDF, além de não conter vírus ou arquivos corrompidos.

Para mais informações, os interessados deverão consultar o website do PNUD no link:

https://procurement-notices.undp.org/view_notice.cfm?notice_id=96647

Veja o anúncio na íntegra –