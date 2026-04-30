PRESE inaugura recenseamento automático e poupa milhões ao Estado

Foram desenvolvidas soluções técnicas inovadoras que permitem o recenseamento automático, com base nos dados do registo civil, uma inovação introduzida pelo projeto PRESE, dedicado à reforma do sistema eleitoral em São Tomé e Príncipe.

“O projeto alcançou o seu principal objetivo: a criação de um mecanismo de recenseamento automático e permanente dos eleitores, que será já aplicado nas próximas eleições gerais, previstas para julho e setembro deste ano”, afirmou Luís Leandro da Silva, Embaixador de Portugal.

Inspirado e financiado pela União Europeia, com um investimento de 500 mil euros, e implementado pela Cooperação Portuguesa através do Camões, o PRESE permitirá ao Estado poupar cerca de dois milhões de euros anteriormente gastos em recenseamentos eleitorais periódicos.

“Estes avanços representam passos concretos no sentido de processos eleitorais mais fiáveis, inclusivos e eficientes”, destacou Paula Medina, Representante da Delegação da União Europeia em São Tomé e Príncipe.

“A diminuição de custos, a automatização do recenseamento e a simplificação dos procedimentos em todo o processo eleitoral são conquistas significativas”, sublinhou Vera Cravid, Ministra da Justiça, Assuntos Parlamentares e Direitos da Mulher.

“No fundo, é um ganho para a nossa democracia e para o nosso país. Devemos acreditar que é possível quando há vontade política, trabalho de equipa e foco no objetivo final”, acrescentou Ilsa Amado Vaz, Ministra dos Negócios Estrangeiros, Cooperação e Comunidades.

Com esta reforma, São Tomé e Príncipe torna-se o primeiro país africano de língua portuguesa a adotar o recenseamento automático, posicionando-se para dispor de um dos sistemas mais fiáveis, transparentes e eficientes do continente africano.

José Bouças