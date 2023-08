Contratação de um entomologista de campo da UCMI em STP

O Entomologista de Campo será responsável por auxiliar o Gestor de Campo e o Gestor do Insectário

do Projeto UCMI na realização de atividades entomológicas, de campo e de laboratório, incluindo colheita de mosquitos, vigilância, manutenção de colónias de insetos, estudos de marcaçãolibertação-recaptura, bioensaios de suscetibilidade a inseticidas e outros trabalhos de campo, conforme necessário. Ele/ela trabalhará sob a supervisão do Gestor de Campo e em colaboração com o Gestor de Insectário e o Entomologista Assistente da UCMI e os membros da equipa do PNLP, para garantir que todas as atividades entomológicas sejam executadas sem problemas, os dados de pesquisa sejam devidamente coletados e as amostras biológicas devidamente curadas.

Para ter todos os detalhes consulte o documento senguinte :